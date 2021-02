Evo, la fraiseuse CNC la plus compacte à ce jour arrive sur Kickstarter

Pour bricoler à un certain niveau, l'utilisation de machines-outils est presque indispensable. Ces machines sont cependant souvent imposantes, et onéreuses. Voici une exception, pour le côté compact tout du moins.

Les machines-outils permettent d’accomplir des travaux extrêmement précis sur bon nombre de matériaux. Malheureusement, ces machines coûtent souvent très cher, demandent des conditions d’utilisation très particulières et prennent beaucoup de place. Evo est une fraiseuse CNC d’un nouveau genre, extrêmement compacte, facile à prendre en main, pour des résultats de niveau professionnel.

Evo, une fraiseuse CNC compacte et intuitive

Si vous connaissez un peu ce domaine, les fraiseuses CNC (contrôlée numériquement par ordinateur) sont le plus souvent des appareils massifs qui nécessitent plusieurs personnes pour la mise en place, l’installation et la configuration. Cela étant dit, si vous n’avez pas l’espace pour une telle machine et que vous n’avez pas vraiment le besoin ni les finances pour une fraiseuse CNC plus traditionnelle, la machine-outil Evo qui vient d’arriver sur Kickstarter pourrait être exactement ce qu’il vous faut.

Pensée et conçue pour être évolutive

Evo est une fraiseuse CNC suffisamment petite et compacte pour prendre place sur un bureau. Elle a aussi été pensée et conçue pour les débutants, notamment grâce à contrôles tactiles pour une utilisation simple et intuitive. La machine est aussi compatible avec des logiciels CAM comme Fusion360 et Vectric, les utilisateurs peuvent donc importer dans le système leurs modèles 3D créés via ces logiciels.

Selon les concepteurs de cette machine, la machine Evo a aussi été conçue pour être évolutive. Par exemple, les débutants qui n’ont pas de gros besoins pour leur machine pourront opter pour le modèle Evo-S. Et si, plus tard, ils découvrent que la machine ne répond plus à tous leurs besoins, plutôt que d’acheter une toute nouvelle machine, ils pourront acheter simplement un kit de mise à jour contenant les pièces nécessaires pour transformer la Evo-S en modèle Pro-S.

Voilà une très bonne idée pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans le fraisage. La machine-outil Evo pourrait être un très joli cadeau. Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, sachez que vous pouvez réserver la vôtre directement sur la page Kickstarter du projet. Comptez 2 160 € pour le modèle Evo-S. Livraison prévue pour le mois d’août 2021.