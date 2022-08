EVO 2022 : le 20ème anniversaire de l’un des tournois FGC les plus importants au monde

Sony Interactive Entertainment prévoit de célébrer le retour de l'Evolution Championship Series avec l'événement PlayStation Tournaments : EVO Lounge.

Animé par des joueurs et des commentateurs qui vivent et respirent au cœur de la communauté des jeux de combat (Fighting Game Community ou FGC), et organisé par Sony Interactive Entertainment, PlayStation Tournaments : EVO Lounge proposera des reportages de qualité, des mises à jour de toutes les compétitions de l’EVO 2022, des interviews et des révélations de développeurs et d’éditeurs, tels que Arc System Works, Warner Bros Games, Capcom, SNK et Bandai Namco Entertainment, ainsi que toutes les nouveautés de la scène eSport pour le versus fighting.

Let the games begin with PlayStation Tournaments: Evo Lounge live show, featuring the biggest fights, player interviews, developer guests, and more. Runs August 5 & 6. Full details: https://t.co/sbmHCxI4UN pic.twitter.com/EkasY0reQ0 — PlayStation (@PlayStation) August 1, 2022

Avec PlayStation Tournaments : EVO Lounge, les spectateurs auront droit aux dernières nouvelles de leurs jeux favoris et à quelques aperçus de ce qui les attend. C’est la source de tous les spectateurs pour les informations sur l’EVO et la FGC. L’événement sera à suivre sur YouTube et Twitch les 5 et 6 août prochains en direct de Las Vegas.

Des champions de la communauté des jeux de combat se révèlent aux yeux du monde depuis 20 ans avec l’EVO

“Depuis deux décennies, l’EVO a contribué à l’évolution de la FGC dans le monde entier. Les joueurs ont affiné leurs compétences, se sont affrontés dans leurs jeux de combat préférés, et ont observé et appris des meilleurs. L’EVO 2022 célébrera le retour de la compétition avec des épreuves intenses“, a déclaré Louis Figueroa, directeur principal de la division Global Esports and Competitive Gaming chez Sony Interactive Entertainment. “Les concurrents et les spectateurs passeront le week-end plongés dans des jeux légendaires pour voir qui sortira vainqueur. Des streams de compétition auront lieu tout au long du week-end, ainsi que des streams d’éditeurs et de développeurs.”

Street Fighter V : Champion Edition, Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, The King of Fighters XV, Melty Blood : Type Lumina, Dragonball FighterZ, Granblue Fantasy : Versus et Skullgirls : 2nd Encore seront à l’EVO 2022 à Las Vegas du 5 au 7 août prochain.