Evil Dead : The Game, une nouvelle expérience multijoueur asymétrique basée sur les films et la série

Inspiré de l’horreur, humour et action iconiques de la franchise Evil Dead, Evil Dead : The Game réunit les plus grands personnages de la série dans une bataille palpitante contre les forces des ténèbres.

Développé par Saber Interactive avec la supervision de Boss Team Games (Renaissance Pictures), Studiocanal, Metro Goldwyn Mayer (MGM) et Lionsgate, Evil Dead : The Game est comparable à Dead by Daylight ou Friday the 13th : The Game. Quatre joueurs du côté des gentils – tous armés de tronçonneuses et d’autres armes de mêlée et à distance – doivent vaincre le puissant démon Kandarian, sous le contrôle d’un cinquième joueur, en trouvant les pages du Necronomicon, les cassettes de Raymond Knowby et d’autres artefacts.

Un trailer pour Evil Dead : The Game

Evil Dead : The Game puise directement dans The Evil Dead, Evil Dead II : Dead by Dawn, Army of Darkness et Ash vs Evil Dead pour satisfaire les fans avec des hommages et des références, mais également de l’action intense.

Evil Dead : The Game est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (Epic Games Store) et le service de cloud gaming GeForce Now. Une version Nintendo Switch arrivera plus tard dans l’année. Les détenteurs de cartes graphiques Nvidia peuvent profiter du NVIDIA DLSS accéléré par IA pour des performances et une qualité d’image maximales.