EVGA quitte le marché des GPU et prend ses distances avec NVIDIA

EVGA quitte le marché des cartes graphiques. Son patron évoque des relations difficiles à NVIDIA. Quel avenir pour EVGA ?

La prochaine fois que vous monterez un PC gaming, vous n’aurez probablement de carte graphique EVGA dans la liste de vos composants. L’entreprise, mieux connue pour ses cartes graphiques basées sur les produits NVIDIA GeForce, a décidé de se retirer du marché des GPU. Comme Tom’s Hardware et Ars Technica le rapportent, le PDG de la société, Andrew Han, a échangé avec les youtubeurs JayZTwoCents et Gamers Nexus pour révéler cette information. Il évoquait aussi ses griefs envers NVIDIA.

EVGA quitte le marché des cartes graphiques

Andrew Han expliquait aux youtubeurs que NVIDIA avait cessé de traiter EVGA comme un vrai partenaire ces dernières années malgré leur histoire commune. NVIDIA aurait cessé de l’informer de ses nouveaux produits et autres annonces importantes, comme les prix de vente conseillés et la disponibilité. De fait, les partenaires comme EVGA apprenaient ces détails concernant les produits de la marque en même temps que le grand public. De plus, les cartes Founders Edition de NVIDIA sont plus intéressantes en termes de tarif que leurs équivalents de EVGA et autres partenaires, obligeant les vendeurs à descendre encore leurs tarifs.

Son patron évoque des relations difficiles à NVIDIA

Toujours selon Andrew Han, EVGA continuera de vendre des cartes graphiques basées sur de vieux GPU GeForce, comme la gamme RTX 3000. Une fois le stock écoulé, ç’en sera bel et bien terminé. EVGA n’a aucune intention de s’associer avec les concurrents de NVIDIA, AMD ou Intel. L’entreprise vend d’autres composants et accessoires, comme des alimentations et des souris gaming depuis quelque temps. Mais selon Gamers Nexus, 80 % des revenus de la société proviennent des ventes GeForce. Cette décision pourrait compromettre jusqu’à l’existence d’EVGA. Lorsque le youtubeur commentait en disant que la décision avait dû être très difficile, le patron répondait que cela avait finalement été facile, c’est travailler avec NVIDIA qui était difficile.

Quel avenir pour EVGA ?

Sur son forum, EVGA a publié le communiqué suivant : “EVGA ne proposera pas la prochaine génération de cartes graphiques. EVGA continuera de prendre en charge les produits de la génération actuelle. EVGA continuera de commercialiser les produits de la génération actuelle. EVGA reste engagée envers ses clients et proposera des offres et un support sur la gamme actuelle. De plus, EVGA voudrait remercier sa formidable communauté pour les nombreuses années de soutien et d’enthousiasme pour les cartes graphiques EVGA.”

NVIDIA, de son côté, par l’intermédiaire de Bryan Del Rizzo, responsable des relations publiques monde pour GeForce, déclarait à Tom’s Hardware : “Nous avons eu un bon partenariat avec EVGA toutes ces années et continuerons à les aider sur notre génération actuelle de produits. Nous souhaitons à Andrew et à nos amis de EVGA tout le meilleur.”