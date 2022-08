Everywhere : le jeu multi-monde de Build A Rocket Boy sortira en 2023

Une nouvelle expérience vidéoludique qui brouille les frontières entre le réel et le numérique.

Everywhere cherche à aller au-delà de l’expérience de jeu typique. Il s’agit en fait d’un jeu métavers avec plusieurs mondes différents qui redéfinit la manière dont les joueurs se connectent entre eux et avec le monde virtuel les entourant. Cette nouvelle licence est créée par Leslie Benzies, ancien responsable de Rockstar North et développeur du cultissime GTA, avec des développeurs expérimentés sous la bannière de Build A Rocket Boy.

Un teaser pour Everywhere

Développé depuis quelques années avec le moteur graphique Unreal Engine, Everywhere du studio indépendant Build A Rocket Boy, basé à Edinburgh en Ecosse avec des bureaux à Budapest en Hongrie et à Los Angeles aux Etats-Unis, est officiellement prévu pour 2023, mais les plateformes compatibles n’ont pas été annoncées pour le moment.

Leslie Benzies, président et game director chez Build A Rocket Boy, déclare :

Notre intention a toujours été de repousser les limites de ce que peut être un jeu vidéo tout en offrant une expérience innovante axée sur le joueur. L’équipe que nous avons constituée et les partenariats que nous avons noués depuis notre création s’unissent autour de la vision unique que nous souhaitons concrétiser. Participer à ce projet est une expérience formidable, et nous sommes impatients d’en révéler davantage sur Everywhere dans les mois à venir.