Everwild : le directeur créatif Simon Woodroffe plie bagage

Encore une mauvaise nouvelle du côté des Xbox Game Studios de Microsoft. Si l’avenir de 343 Industries avec Halo Infinite semble mal embarqué à cause du récent départ de Chris Lee, un vétéran de l’industrie vidéoludique, celui d’Everwild au sein de Rare est lui menacé depuis que Simon Woodroffe a décidé d’abandonner son poste de directeur créatif pour apparemment partir vers de nouveaux horizons. Il avait rejoint le studio américain en 2012 après avoir passé plus de dix ans comme responsable design chez Sega Technology Group dans le but de s’occuper de l’aspect créatif de l’ensemble des jeux.

Pour ne pas créer un effet de panique sur les réseaux sociaux, car après tout un départ n’est pas toujours mauvais chez une entreprise, le directeur du studio Craig Duncan a décidé de prendre la parole : “Nous remercions Simon pour son travail acharné sur Everwild et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. L’équipe d’Everwild est entre de bonnes mains et passionnée par la construction d’un jeu qui offrira aux joueurs des expériences inoubliables dans un monde naturel et magique“. La direction créative d’Everwild est désormais confiée à la productrice exécutive Louise O’Connor, l’ancienne animatrice de Conker’s Bad Fur Day. A noter que le lead game designer James Blackham (Lionhead Studios, Square Enix) a rejoint Rare l’année dernière pour travailler spécifiquement sur Everwild.

