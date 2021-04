Everlight, le nouvel épisode spécial de Mythic Quest : Raven’s Banquet

Avant la diffusion de la deuxiéme saison de Mythic Quest, la comédie Apple TV+ d'Ubisoft revient cette semaine avec un nouvel épisode spécial.

Après “Quarantine” qui était dédié au confinement, “Everlight” suivra l’équipe de Mythic Quest alors qu’elle retourne au bureau pour célébrer la fête annuelle de la société où Poppy (Charlotte Nicdao) et Ian (McElhenney) truquent un LARP (Live Action Role-Play) en faveur d’un outsider. Ashly Burch, scénariste et membre du casting, a écrit l’épisode où le comédien Anthony Hopkins (Solace, No Way Out, The Two Popes, The Father) prêtera sa voix à un personnage du jeu vidéo visible dans l’épisode spécial de la série télévisée qui sera disponible le 16 avril prochain sur le service de streaming d’Apple.

Get ready for a ~very special episode~ of Mythic Quest coming out on April 16th, written by me and directed by @RMcElhenney! https://t.co/I5KXVvtL1P — Ashly Burch (@ashly_burch) April 6, 2021

“Everlight est un épisode spécial qui aborde les difficultés pratiques et émotionnelles du retour à la normale“, a déclaré le co-créateur et la star de la série, Rob McElhenney. “Il est plein d’espoir, de joie et d’optimisme pour un avenir radieux. À l’approche de notre deuxième saison, nous avons pensé que c’était le moyen idéal (et le moment idéal) d’inviter à nouveau le public dans le monde de Mythic Quest.”

La saison 2 de Mythic Quest : Raven’s Banquet est prête

Mythic Quest a commencé la production de la deuxième saison en novembre dernier, mais a dû faire face à de nombreux tests positifs au COVID-19 parmi les acteurs et l’équipe. Le tournage a été arrêté pendant plusieurs semaines. Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+, a déclaré : “Rob et toute l’équipe de Mythic Quest ont créé un groupe de personnages bien-aimés qui ont touché une corde sensible chez les spectateurs du monde entier. Après avoir fait mouche avec leur extraordinaire épisode spécial Quarantaine, nous ne pouvions pas attendre que les téléspectateurs découvrent leur point de vue unique sur un autre moment d’actualité et universellement relatable – le retour au bureau – avant le lancement de la deuxième saison en mai prochain.“