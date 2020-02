États-Unis : un premier cas de coronavirus d’origine inconnue

Sans avoir ni voyagé ni été en contact avec une personne infectée, un citoyen américain a déclaré les symptômes du coronavirus.

L’épidémie de coronavirus (2019-nCoV) s’étend peu à peu, se transformant en pandémie. En France, un premier patient est décédé hier à la Pitié-Salpêtrière, tandis qu’on dénombre 505 nouveaux cas en Corée, 18 au Japon, 75 en Italie, 106 en Iran et 7 décès, ou encore 433 nouveaux cas et 29 décès en Chine, foyer du virus. Si le nombre d’infectés décroit par rapport à la semaine passée, ils se répartissent sur davantage de pays autour du globe : l’Angleterre (2 cas), l’Espagne (4 cas), la Suisse (3 cas), tandis que l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, Israël, l’Estonie, l’Irak et les États-Unis ont tous un nouveau ou un premier cas de patient atteint du coronavirus selon les données disponibles aujourd’hui à la mi-journée. Si ces cas sont tous liés à des personnes ayant été en contact avec d’autres malades ou revenant de pays affectés, les États-Unis annoncent un premier de maladie dont l’origine est inconnue.

Un premier cas d’origine inconnue

Le Centers for Disease Control and Prevention (Centre de contrôle et de prévention des maladies) confirme un cas dans le nord de la Californie par la voix de son porte-parole Scott Pauley. Le malade, un résident du comté de Solano, reçoit des soins médicaux dans le comté de Sacramento. “L’individu n’avait pas connu d’exposition au virus par le biais d’un voyage ou d’un contact étroit avec une personne infectée connue“, a déclaré mercredi soir les responsables du Département de santé publique de Californie dans un communiqué de presse d’après The Sacramento Bee.

Mike Pence gèrera la crise aux États-Unis

Donal Trump assurait hier encore que les risques d’infection aux États-Unis restent “très bas”, un avis contraire à celui de ses propres experts. Le vice-président Mike Pence a été désigné pour gérer la crise. Celui-ci avait incité les personnes séropositives à prier pour leur rétablissement lors d’une crise d’opioïdes en Indiana, est un créationniste qui exprime des doutes sur la théorie de l’évolution et avait écrit un édito en 2000 affirmant que la consommation de tabac ne tue pas. Trump lui-même en 2014 soulignait qu’il n’avait “aucune expérience médicale” et “aucune expérience avec lutte contre les maladies infectieuses”.

Obama just appointed an Ebola Czar with zero experience in the medical area and zero experience in infectious disease control. A TOTAL JOKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2014