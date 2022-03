Et si Twitter lançait sa propre plate-forme de podcasts ?

Twitter pourrait proposer sa propre plate-forme de podcasts. Jane Manchun Wong a découvert un onglet dédié.

Twitter est une plate-forme de microblogage, comprenez par là qu’elle permet de publier de courts messages. Elle ne fait que cela, et elle le fait très bien. Cela ne veut pas dire que les fonctionnalités sont peu nombreuses, évidemment, mais c’est vraiment le coeur de son activité. Aujourd’hui, il semblerait qu’elle lorgne du côté d’une autre activité de plus en plus populaire, le podcast.

Twitter pourrait proposer sa propre plate-forme de podcasts

Les podcasts existent depuis de longues années, mais leur popularité n’a cessé de croître et de s’accélérer ces dernières années, notamment suite à l’acquisition par Spotify du podcast de Joe Rogan pour lequel l’entreprise aurait déboursé la jolie somme de 100 millions de dollars (certains avancent même que la facture était beaucoup plus élevée).

C’est pour cette raison qu’il n’est pas très surprenant d’apprendre que Twitter pourrait travailler actuellement sur sa propre plate-forme de podcasts. C’est en tous les cas ce qu’affirme la chercheuse Jane Manchun Wong qui a découvert que Twitter testait actuellement un onglet dédié aux podcasts dans son application mobile. Cet onglet regrouperait certainement tous les podcasts hébergés par la plate-forme qui attendraient d’être découverts par les utilisateurs.

Jane Manchun Wong a découvert un onglet dédié

Twitter compte déjà un grand nombre d’utilisateurs et certains utilisent la plate-forme comme media social principal. En permettant aux créateurs d’atteindre ainsi directement leurs abonnés, cela pourrait aider à faire décoller encore davantage leur activité, sans avoir à héberger leurs contenus autre part, sur des plates-formes que ne connaissent pas nécessairement leurs abonnés.

Cela étant dit, dans la mesure où il ne s’agit que d’un test, il est impossible, à ce stade, de savoir si Twitter poursuivra dans cette voie ou non, mais quand on sait que Twitter a plusieurs fois pris le train en marche, si l’on peut dire, avec des fonctionnalités déjà vues sur d’autres plates-formes sociales, on se dit qu’il n’est pas impossible que les podcasts fassent leur apparition incessamment. À suivre !