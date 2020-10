Et si The Elder Scrolls VI était une exclusivité Xbox ?

The Elder Scrolls est une licence très prisée des amateurs de jeux de rôle. Aujourd'hui, les fans attendent avec impatience la sortie de The Elder Scrolls VI. Mais il faut envisager actuellement que le titre soit une exclusivité Xbox.

Comme vous le savez peut-être déjà, Microsoft a racheté fin septembre ZeniMax Media, ce qui faisait aussi tomber dans l’escarcelle du géant de Redmond le studio Bethesda. De fait, se posait la question de savoir ce qu’il pourrait advenir des jeux de l’entreprise parce que avec une société comme Microsoft qui dispose d’une plate-forme comme la Xbox, il est assez logique de penser qu’elle souhaite se garder un certain nombre de titres en exclusivité pour elle-même, non ?

Phil Spencer laisser planer le doute quant à un The Elder Scrolls VI exclusif à Microsoft

Durant une interview pour le compte de Kotaku, le grand manitou des consoles/jeux vidéo chez Microsoft Phil Spencer était interrogé concernant cette acquisition. Lui fut notamment posée la question de savoir si Microsoft serait en mesure de récupérer son investissement de 7,5 milliards de dollars dans l’entreprise si un jeu comme The Elder Scrolls VI devait devenir une exclusivité pour les plates-formes Xbox et Windows.

Phil Spencer répondait par l’affirmative à cette question mais le cadre du géant américain ajoutait rapidement : “cet accord n’a pas été conclu pour retirer des jeux à une autre base de joueurs. Nulle part dans les documents que nous avons mis en forme ensemble il est dit : ‘comment allons-nous empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux ?’ Nous voulons que le plus grand nombre de joueurs possible puissent jouer à ces jeux, et pas uniquement un petit nombre d’entre eux.”

Rien n’est encore gravé dans le marbre et la sortie est encore loin

Bien que Phil Spencer n’ait pas directement confirmé que The Elder Scrolls VI sera une exclusivité Microsoft, l’homme rappelle que Microsoft a déjà plusieurs plates-formes sur lesquelles il peut distribuer le jeu et celles-ci permettraient de vendre suffisamment de copies pour récupérer son investissement. Il faudra malheureusement attendre de voir de quoi il retourne précisément. Et en ce qui concerne The Elder Scrolls VI, cela pourrait prendre longtemps, très longtemps, le jeu n’étant pas attendu avant plusieurs années.