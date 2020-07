Et si les Apple Pencil permettaient de capturer les couleurs réelles ?

Les stylets sont des accessoires très pratiques sur une tablette. Ils ont beaucoup évolué ces dernières années, gagnant en fonctionnalités. L'Apple Pencil, par exemple, est très abouti. Et une option très intéressante pourrait arriver dans une future version.

Si vous avez un Apple Pencil et que vous l’utilisez avec une application comme Procreate, vous savez certainement que vous pouvez vous servir du stylet comme pipette pour sélectionner la même couleur que celle affichée précisément sur l’écran. Pratique, rapide, efficace. Mais comment faire si vous voulez une couleur qui n’est pas dans une application, que vous avez juste sous les yeux par exemple ? Un brevet d’Apple pourrait proposer une solution.

L’Apple Pencil pourrait un jour faire aussi office de pipette de couleurs

Vous pourriez passer un certain temps à tenter de la reproduire manuellement. Ce qui serait long et assez fastidieux pour un résultat assez hasardeux. Selon ce brevet d’Apple découvert tout récemment, il semblerait que la firme de Cupertino ait exploré la possibilité de permettre à son Apple Pencil d’agir comme une pipette de couleur. Ainsi, si vous souhaitez par exemple réaliser le portrait de quelqu’un est que vous voulez reproduire la couleur de la peau, ou que vous voulez dessiner un arbre avec cette teinte exacte de vert, il suffirait de pointer votre Apple Pencil vers ladite personne ou l’arbre en question et vous auriez immédiatement la couleur en question sur la mine de votre stylet.

Pratique pour capturer une teinte dans la vraie vie

Selon le brevet, cette fonctionnalité serait rendue possible via l’intégration dans le stylet de hardware dédié, du matériel qui émet des signaux électromagnétiques qui pourraient être utilisés pour capturer les couleurs et les répliquer dans une application. Intéressant, effectivement. Malheureusement, il ne s’agit là que d’un brevet, rien ne nous dit que la marque à la pomme a l’intention d’en faire une réalité. Cela étant dit, Apple travaille toujours à améliorer son Apple Pencil pour en faire un accessoire indispensable aux artistes et autres créatifs. Il ne serait pas surprenant de voir arriver cette fonctionnalité, si tant est que ce soit possible techniquement, évidemment.