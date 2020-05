Et si les Apple AirPods intégraient des capteurs de luminosité ambiante ?

Les écouteurs ont énormément évolué ces dernières années. Aujourd'hui, la mode est au true wireless. Totalement sans fil donc, ce qui n'empêche pas les fabricants de vouloir y intégrer toute une batterie de capteurs. C'est le cas d'Apple, semble-t-il.

Les casques et écouteurs dotés de fonctions de suivi de la santé ne sont pas vraiment nouveaux mais il semblerait aujourd’hui que Apple ait décidé de passer à l’action sur ce créneau. En effet, selon un récent rapport de DigiTimes, la firme de Cupertino envisagerait d’intégrer des capteurs de luminosité ambiante dans de futurs AirPods. Dans quel but précisément ? Le rapport ne le précise malheureusement pas…

De futurs AirPods pourraient intégrer des capteurs de luminosité ambiante

Cela étant dit, selon les rumeurs du moment, il y a fort à parier qu’une telle décision aurait à voir avec le suivi de la santé. Comme iMore le précise, Apple dispose dans ses cartons d’un brevet découvert l’année dernière décrivant comment la marque à la pomme pourrait intégrer des fonctionnalités de suivi de la santé dans ses AirPods. Aujourd’hui, avec ce nouveau rapport de DigiTimes, l’idée d’utiliser des capteurs de luminosité ambiante semble prendre tout son sens. Ce pourrait tout du moins être un aspect dans le suivi de la santé pour les écouteurs true wireless du géant américain.

pour servir le suivi de santé de l’utilisateur

Et étant donné que les AirPods intègrent déjà des capteurs pour détecter si les écouteurs sont en place dans l’oreille ou non, Apple pourrait utiliser ces capteurs de luminosité pour d’autres fonctionnalités. On pourrait imaginer qu’ils permettraient de prendre la température de leur porteur, par exemple, ou bien encore mesure le rythme cardiaque. La firme de Cupertino utilise déjà un capteur optique pour ce faire sur l’Apple Watch. Il ne serait pas totalement illogique d’imaginer qu’elle souhaite procéder de manière similaire pour ses AirPods. Cela étant dit, aussi intéressante que puisse être une telle nouveauté, il faudrait que Apple règle avant le problème de la durée de vie très limitée de la batterie de ses AirPods. Les témoignages d’utilisateurs se multiplient : la charge/décharge serait très capricieuse après la première année. Impossible d’imaginer un système de suivi de santé si ce problème n’est pas réglé.