Et si le durian était la clef pour une recharge très rapide de nos appareils ?

La nature regorge de mystères, tous plus intéressants les uns que les autres. Elle sert aussi souvent d'inspiration pour les chercheurs, et ce dans de nombreux domaines. Le durian, par exemple, est un fruit remarquable qui pourrait être la clef d'une recharge rapide.

Le durian, aussi connu comme le roi des fruits, ne vous est probablement pas inconnu. Vous n’en avez peut-être jamais goûté mais vous savez que c’est un fruit qui pue, il faut le dire. Certains comparent son odeur avec celles des égouts, du vomi ou du putois. En Asie, cependant, c’est un fruit très apprécié et souvent utilisé dans la préparation de plats ou desserts locaux. Un fruit presque comme les autres donc, mais qui pourrait être très utile pour nos appareils électroniques.

Le durian, un fruit aux super-pouvoirs pour nos gadgets électroniques ?

Que l’on apprécie ou non ce fruit, il s’avère que des scientifiques lui ont découvert une autre utilisation potentielle : celle de recharger très rapidement nos appareils électroniques – smartphones, tablettes, smartwatches, etc – et peut-être même jusqu’aux voitures électriques. Comment cela est-il possible ? Pour répondre à cette question, il faut se plonger dans la structure même de ce genre de fruits (durian, jaquier, etc). Les chercheurs se sont rendus compte que, en exploitant les biodéchets de ces fruits, il était possible d’en faire des supercondensateurs, lesquels ont la capacité de stocker de grandes quantités d’énergie.

La recharge rapide pourrait grandement en profiter

Selon les chercheurs : “la précision structurelle de leur biomasse naturelle, avec tous leurs pores très hiérarchisés, développés pendant des millions d’années d’évolution biologique, offre une exceptionnelle ressource pour la synthèse des matériaux basés sur le carbone. Leurs propriétés de surface, de conductivité et leurs sites actifs interfaciaux peuvent faciliter les réactions électrochimiques, la diffusion ionique et la densité de charge.” L’idée que la nature puisse offrir des solutions à certaines de nos préoccupations technologiques modernes n’est pas nouvelle. Après tout, nous savons qu’il est possible d’utiliser une simple pomme de terre comme pile. Pourquoi le durian ne pourrait-il pas permettre de recharger rapidement nos appareils ?