Et si Apple avait trouvé le moyen d’intégrer une caméra dans son Apple Watch ?

Apple fonde de grands espoirs dans son Apple Watch. Et notamment sur l'aspect de suivi de la santé. Cela n'empêche pas le géant d'envisager de fonctionnalités que l'on pourrait juger d'accessoires.

L’Apple Watch est un formidable concentré de technologies. La montre connectée embarque une quantité assez incroyable de capteurs pour être votre compagnon quand vous faites du sport ou simplement pour suivre votre santé au quotidien. Et la firme de Cupertino a encore nombre d’idées pour aller plus loin avec cette montre. Pourquoi pas en y intégrant une caméra ?

Apple imagine une Apple Watch avec une caméra embarquée

S’il y a bien une fonctionnalité “manquante” à l’Apple Watch, ce serait la caméra. Nous avons déjà eu l’occasion de découvrir plusieurs alternatives de fabricants tiers mais il faut bien reconnaître que le résultat obtenu est encombrant au poignet. Difficile de faire accepter cela à tout le monde. La clef de la réussite semble bien être ici la miniaturisation. Et sur ce point, Apple pourrait avoir trouvé la solution.

Les équipes d’AppleInsider ont découvert un brevet découvert par Apple suggérant que la marque à la pomme pourrait avoir trouvé une solution pour intégrer une caméra dans l’Apple Watch. Ou tout du moins est-ce comme cela qu’elle envisagerait la chose. Dans les détails, cette intégration se ferait en dissimulant la caméra sous l’écran lui-même. Le brevet décrit un système d’écran dans lequel une couche pourrait servir à afficher le contenu “normal” et l’autre agirait comme “bloqueur” pour dissimuler les composants internes à la vue de l’utilisateur, comme justement la caméra, lorsque celle-ci n’est pas utilisée.

Celle-ci serait dissimulée juste sous l’écran

Selon le document inclus dans le brevet en question : “un appareil électronique pourrait être fourni avec un écran en deux couches. L’écran pourrait avoir une couche interne avec une matrice de pixels pour afficher les images et une couche externe formée d’un modulateur de lumière avec un ensemble de cellules qui peuvent être mises individuellement en mode transparent ou en mode blocage de lumière.”

Et ce qui est intéressant avec l’idée décrite dans ce brevet, c’est que cette solution pourrait aussi être appliquée à des appareils comme l’iPhone. Il deviendrait alors possible d’intégrer le module caméra frontal et d’autres capteurs en le dissimulant à la vue de l’utilisateur. Et en se débarrassant enfin de l’encoche. Ceux-ci ne seraient visibles que lorsque effectivement utilisés.