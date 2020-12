Et la série TV la plus piratée de 2020 est…

La fin d'année est l'occasion de faire des classements en tous genres et d'étudier les chiffres de ces 12 mois que l'on laisse derrière nous...

Chaque année, lorsqu’arrive le mois de décembre, il est temps de faire des classements, de récupérer des chiffres, de faire les comptes. En cette fin d’année 2020, quelle a donc bien pu être la série TV la plus piratée de l’année ? La réponse n’est pas très surprenante. Il s’agit de The Mandalorian, sur Disney+.

The Mandalorian est la série TV la plus piratée de 2020

Dire que The Mandalorian a été un énorme succès est un doux euphémisme. Le fait qu’il s’agisse d’une série dans l’univers de Star Wars, lequel donc déjà des millions de fans dans le monde entier, n’est pas pour rien dans ce succès mais il faut reconnaître que la série en question a tout de même de nombreux arguments à faire valoir. Et en vérité, selon un rapport de TorrentFreak, The Mandalorian a été tellement populaire qu’elle s’est aussi arrogée le titre de série TV la plus piratée de l’année 2020.

Disney+ succède à HBO et Game of Thrones

Comme TorrentFreak le précise, l'”honneur” de ce titre revenait d’ordinaire à Game of Thrones, la série de HBO, mais étant donné que celle-ci est arrivée à son terme, il fallait lui trouver un successeur. Et c’est donc The Mandalorian qui a récupéré la couronne. La série était à la troisième place en 2019 mais il semblerait que le succès de la première saison ait poussé de nombreux curieux à la regarder. Tout comme la deuxième saison qui est disponible depuis quelques mois et qui s’est terminée il y a peu.

Cela étant dit, le fait que la série soit tellement piratée n’est pas franchement une surprise. De la même manière que Game of Thrones, The Mandalorian nécessite de s’abonner à un service de streaming, en l’occurrence Disney+. Disney+ n’est pas encore disponible dans tous les pays du monde, ce qui explique aussi cette tendance au piratage de la série.

Difficile de savoir si les choses auraient été différentes si la plate-forme avait été davantage disponible dans le monde mais une chose est sûre, cela montre bel et bien la popularité de la série. Et la tendance ne devrait pas s’inverser avec la troisième saison déjà prévue pour 2021.