Essential : l’entreprise qui voulait transformer le secteur du smartphone ferme ses portes

La concurrence trop rude du secteur avait eu raison du premier téléphone de la compagnie. Aujourd'hui, le second projet de Essential Products est lui aussi abandonné.

Andy Rubin était un cadre important de Google. Il avait développé le système d’exploitation mobile Android et l’avait chapeauter pendant des années. En 2014, il quittait l’entreprise suite des accusations de harcèlement sexuel et ouvrait un incubateur pour jeunes start-up, Playground Global et a parallèlement fondé l’entreprise Essential Products pour commercialiser un téléphone mobile, le Essentiel PH-1, une phablette tournant sans surprise sous Android. Le secteur des smartphones étant très concurrentiel, son projet n’a pas convaincu. Rubin n’a pas abandonné pour autant (lorsqu’on part de Google avec un parachute doré de 90 millions de dollars, c’est plus facile) et revenait en 2019 présenter à nouveau un concept, le GEM, un smartphone dont la particularité étatit de présenter une couleur irisée changeante selon son exposition à la lumière. Celui-ci n’arrivera jamais sur nos étals puisque l’entreprise ferme aujourd’hui ses portes.

Un projet avorté

Dans un communiqué sur le site de l’entreprise, l’équipe explique que malgré toute la bonne volonté du monde, malgré le temps investi depuis des années dans ce projet, celui-ci est avorté : “Dans ce contexte, nous avons pris la difficile décision d’arrêter les opérations et de fermer Essential” explique le communiqué. L’équipe en profite pour remercier ses partenaires, notamment Cloud Magic qui leur a apporté “une application de messagerie multiplateforme que beaucoup apprécient” et présente à quoi aurait pu ressembler l’interface finale du mobile.

Une dernière mise à jour pour la route

Les actionnaires ne vont pas être ravis, notamment car le CV impressionnant de Rubin les a poussé à investir dans la start-up, valorisée à plus d’un milliard de dollars moins de deux ans après sa création — ce qu’on désigne comme “licorne” dans la tech. Les Essential Phone PH-1 continueront de fonctionner, mais ne recevront plus de mise à jour de sécurité une fois passé le mois de février. Un coup dur pour les plus aventures qui avaient décidé de s’offrir le mobile.