eSport : LG s’associe à l’orgnisation Evil Geniuses

Les accessoires PC sont tout aussi importants que les composants qui composent la machine à proprement parler. C'est d'autant plus vrai pour les joueurs professionnels. Une bonne souris, un bon clavier, un bon écran, autant de facteurs de performances très importants.

Tous les moniteurs PC ne se valent pas. Si vous vous demandiez pourquoi certains écrans sont vendus bien plus cher que d’autres ou pourquoi certaines dalles sont créées pour des utilisations spécifiques, sachez qu’il y a évidemment une raison. Pour le gaming, par exemple, les écrans offrent souvent des taux de rafraîchissement plus élevés que les autres et de plus faibles temps de réponse. Et le marché est aujourd’hui très porteur. LG veut sa part du gâteau.

LG s’associe à l’équipe eSport Evil Geniuses

Intégrer des fonctions dédiées à l’activité principale est très important, notamment pour le monde du esport. Les joueurs professionnels ont besoin d’écrans très réactifs. C’est précisément dans cette optique que LG annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec l’organisation eSport Evil Geniuses. Les écrans UltraGear de la marque seront donc désormais les écrans officiels des joueurs. Une belle exposition pour le fabricant et l’assurance d’un matériel de qualité pour les membres de l’équipe.

Les écrans LG UltraGear deviennent les écrans officiels de la structure

Selon Phil Aram, directeur du gaming chez Evil Geniuses, “ce partenariat avec LG UltraGear est une preuve que l’on fait de notre mieux dans tous les aspects de notre organisation. Notre envie insatiable chez EG de performer nous pousse constamment à être au meilleur de notre forme et avec LG UltraGear, nous avons un partenaire qui partage ce même état d’esprit.” Michelle Fernandez, directrice du marketing pour le divertissement à la maison chez LG Electronics USA, ajoutait : “C’est un partenariat parfait entre un leader de l’industrie du gaming et des joueurs professionnels de classe mondiale. Evil Geniuses compte dans ses rangs des joueurs parmi les meilleurs du monde et tous les joueurs sérieux ont besoin de ce qui se fait mieux pour gagner.”