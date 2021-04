ESPN+ va diffuser un match de NBA sur le thème Marvel le 3 mai

Pour attirer toujours plus d'audience, quoi que de mieux que de faire appel à deux géants déjà très populaires. Un match de NBA sur le thème Marvel, voilà qui devrait faire un carton.

Le 3 mai prochain aura lieu le match de NBA entre les Golden State Warriors et les New Orleans Pelicans. Un match qui pourra être suivi sur ESPN. Et cet affrontement risque fort d’être très, très intéressant pour le classement NBA. Mais vous pourriez avoir une raison de suivre ce match, une raison plus sympathique, si vous le regardez sur ESPN2, ESPN+ ou ESPN Deportes. En effet, une diffusion sur le thème Marvel “Arena of Heroes” sera organisée en simultané.

ESPN+ diffusera un match de NBA sur le thème Marvel

Parmi les superhéros présents à la fête, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange ou encore Captain Marvel. Les commentateurs, eux, seront installés dans un studio aux couleurs de Marvel. Il y aura même une base scénarisée Marvel développée tout au long de la partie, les Avengers “participeront à une série de concours dans lesquels les gagnants obtiendront le droit de s’entrainer et de combattre en tant que Champions Marvel”, selon ESPN.

Rendez-vous le 3 mai pour un Golden State Warriors / New Orleans Pelicans un peu spécial

Le concours se concentrera autour de trois joueurs de chaque équipe : Steph Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins pour les Warriors et Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball pour les Pelicans. Des remplaçants seront désignés dans le cas où certains ne pourraient pas participer.

Les joueurs gagneront des points Marvel Hero pour chaque rebond, passe, interception, contre et points qu’ils cumulent durant le match mais en perdront s’ils ratent un lancer-franc ou perd la ball. Le joueur qui totalise le plus grand nombre de points à la fin sera couronné premier champion Marvel.

Gamifier ainsi un match de sport professionnel peut sembler être inutile mais cela viendra ajouter une touche fun au match et permettra, à coup sûr, d’attirer davantage d’audience, notamment sur une cible familiale. Comme CNBC le précise, les audiences des matches NBA sur ESPN sont en baisse de 15 % en moyenne par rapport à la saison précédente, avec 1,2 million de spectateurs.

La NFL avait tenté quelque chose de similaire avec un match post-season entre les New Orleans Saints et les Chicago Bears en janvier. Une version destinée aux enfants était diffusée sur Nickelodeon. Les enfants se voyaient alors notamment expliquer certaines règles avec des éléments en réalité augmentée, comme des canons de slime dans la Slime Zone (la zone de touchdown). Ce fut alors le programme le plus suivi de la chaîne depuis ces deux dernières années avec 2 millions de spectateurs.