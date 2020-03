Espace : les astronautes pourraient utiliser les GPS pour se repérer sur la Lune

À quelques 385 000 kilomètres de nous, notre satellite sera l'objet les prochaines années de missions visant à explorer sa surface. Selon une équipe de recherche, il est tout à fait possible d'utiliser les satellites en orbite autour de la Terre pour s'y repérer.

La Lune est l’objet de tous les fantasmes, même si la planète Mars mobilise les ambitions de quelques entreprises, dont SpaceX. À ce jour, seules 12 personnes ont foulés le sol de notre satellite, entre 1969 et 1972, et depuis lors seules des sondes se sont posées, notamment pour prendre des clichés de la face cachée de la Lune. La NASA mise depuis peu sur de futurs voyages spatiaux habités, et a même lancé un défi aux jeunes talents à travers le Moon to Mars Exploration Systems and Habitation Academic Innovation Challenge pour imaginer quels seraient les innovations qu’il est possible de mettre en place sur la Lunar Orbital Platform-Gateway, la future station lunaire internationale : habitation, véhicules, missions robotisées… Ouvert jusqu’au 24 avril prochain, il mobilisera l’imagination et les compétences de jeunes du monde entier. Le programme Artémis dont l’objectif est d’amener un équipage sur le sol lunaire d’ici 2024 pourrait grandement en profiter.

Une précision comprise entre 200 et 300 mètres

Parmi les technologies d’ores et déjà existantes, les astronautes pourraient aussi profiter du géo-positionnement par satellite offert par les différents systèmes utilisés à travers le monde. Une équipe de recherche menée par Kar-Ming Cheung et Charles Lee du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie s’est penchée sur la question : si ici bas la précision peut se mesurer en centimètres, elle pourrait grossièrement guider les astronautes, avec entre 200 et 300 mètres de précision.

Entre 5 et 13 satellites visibles

Selon l’équipe, qui a tracé les orbites des satellites de navigation du GPS américain et de deux de ses homologues, le système européen Galileo et le système russe GLONASS, soit 81 satellites en tout, les signaux des satellites mondiaux de navigation existants près de la Terre pourraient servir à guider les astronautes en orbite lunaire. Les signaux transmis par les antennes directionnelles rayonnent aussi dans l’espace, et un récepteur en orbite lunaire serait capable de “voir” entre cinq et treize signaux satellites à tout moment. Des simulations informatiques ont été conduites, et il sera possible d’améliorer la précision en se basant sur elle. De quoi faire d’une pierre deux coups avec la navigation satellite, même à 385 000 kilomètres de là.