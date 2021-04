Erica : le thriller en FMV est annoncé sur PC

L'univers du cinéma s'associe à celui du jeu vidéo avec Erica.

Pensé pour être une exclusivité PS4, Erica s’était finalement ouvert au marché des mobiles avant de tâter celui du PC via la plateforme Steam. L’histoire sera toujours la même : “Incarnez Erica, une jeune femme hantée par le meurtre de son père. Les événements traumatiques de son enfance refont surface avec de nouveaux indices, et c’est à vous qu’il incombe de dévoiler la terrible vérité. Enquêtez sur l’énigme du Manoir Delphi, chacun de vos choix influençant le déroulement du jeu et vous menant vers une des nombreuses fins de cette poignante histoire à embranchements multiples.”

You asked and we heard you – #Erica comes to PC on May 25th. Wishlist us here https://t.co/2SMq3CeZKV pic.twitter.com/jO8G0jLTJG — Flavourworks (@flavourworks) April 6, 2021

“Avec Erica, nous avons franchi une étape décisive en ce qui concerne les jeux vidéo d’action cinématographiques et nous les avons amenés vers de nouveaux sommets“, a déclaré le co-fondateur et directeur créatif de Flavourworks, Jack Attride. “La façon dont le monde est tactile, dont les transitions sont fluides et dont le mariage du film et du gameplay est harmonieux, nous amène à penser que nous avons redéfini ce que peut être le FMV.”

Un trailer pour la version PC d’Erica

Une technologie en direct révolutionnaire : Plongez dans une expérience cinématique aussi longue qu’un film où vous devrez modifier les actions à l’écran ; un savant mélange des valeurs des grandes productions hollywoodiennes avec un gameplay tactile entraînant

Faites des choix cruciaux via une histoire interactive : Modifiez la progression de l’histoire à embranchements du jeu en prenant des décisions importantes qui auront un impact visible sur la suite de l’histoire. Choisissez comment Erica interagit avec les autres personnages via les conversations et façonnez les relations qu’elle entretiendra avec eux

Une musique qui souligne les tensions : Soyez en immersion complète grâce à une bande-son ensorcelante signée Austin Wintory, le compositeur récompensé de bande-sons de jeux comme Journey, The Banner Saga 3 ou encore Assassin’s Creed Syndicate

Erica sortira sur PC à partir du 25 mai prochain avec 10% de réduction au lancement.