Erica : le FMV de Flavourworks se relance sur les smartphones

Flavourworks revient dans le monde des jeux vidéo avec le portage mobile d'Erica.

Plus d’un an après sa sortie en exclusivité sur PS4 via le PlayStation Store, Erica (Sony Interactive Entertainment/London Studio/Flavourworks) est désormais disponible sur iOS, et sans doute plus tard sur Android, avec la technologie novatrice “Touch Video” qui permet de guider l’héroïne du thriller interactif en live-action en touchant l’écran de son mobile pour qu’elle interagisse physiquement avec son environnement et puisse prendre des décisions importantes, mais souvent dangereuses. A noter qu’il faut débourser 3,49 euros pour débloquer le jeu complet.

A little ahead of schedule but excited that #EricaiOS is now live in the App Store! pic.twitter.com/ImdpXSS3jb — Flavourworks (@flavourworks) January 14, 2021

Flavourworks n’a pas oublié Erica

Des centaines de choix s’offrent aux joueurs pour influencer le déroulement de l’histoire : “De nombreuses fins vous attendent à l’issue de cette poignante histoire à embranchements. Il n’y a pas de chemin unique détenant toutes les réponses“. Pour mémoire, le jeu en full motion video raconte l’histoire d’une jeune femme hantée par des cauchemars. Elle a grandi avec le traumatisme d’avoir vu son père assassiné avec une étrange marque rituelle sur le torse. Alors qu’elle faisait en sorte d’oublier ce passé depuis des années, un étrange colis va tout relancer. Guidée par de sinistres nouveaux indices, elle enquête sur des événements traumatisants de son passé jusqu’à trouver les réponses aux mystères qui lui rongeaient l’esprit.