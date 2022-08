Éric Viennot (In Memoriam, Alt-Minds), le pionnier du jeu transmédia est décédé

Le jeu vidéo français pleure la disparition d'Éric Viennot, ancien directeur du studio Lexis Numérique.

Bien que concentré sur l’élaboration de plusieurs projet, dont “L’homme qui rêvait dans une langue inconnue” (du transmédia basé sur la vie mystérieuse de Marc Liblin via un livre et un film), Éric Viennot luttait secrètement depuis un an contre un cancer de l’estomac qui a malheureusement eu raison de lui à l’âge de 62 ans. Créateur et écrivain de talent, il aura marqué l’industrie du jeu vidéo avec ses jeux narratifs novateurs et révolutionnaires comme In Memoriam avec Ubisoft, Alt-Minds en partenariat avec Orange et eXperience 112 avec Micro Application.

Plasticien de formation, il a d’ailleurs reçu le titre de chevalier des Arts et Lettres en mars 2007. Quatre ans auparavant, il fait sensation en remportant un prix SACD par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques dans les domaines du cinéma, de la danse, de la musique, de la radio, de la télévision et du théâtre. Si Lexis Numérique a fermé ses portes en 2014 à cause d’une situation financière critique, le studio aura donné naissance à plusieurs licences originales (Les Aventures de l’oncle Ernest, Arc-en-Ciel, Justine, InCrazyBall, Metropolis Crimes, PooYoos, Tales of Elasctic Boy, Red Johnson’s Chronicles).

Hommage à Éric Viennot

La rédaction de Begeek.fr présente ses sincères condoléances à Elliot, Candice et Nataliya. Nous partageons votre peine en ce moment de deuil. Recevez l’expression de notre sympathie la plus profonde.