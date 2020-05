Eric Schmidt aurait quitté Google en Février, la fin d’une ère

Quand on pense à Google, certains noms viennent immédiatement à l'esprit. L'un d'entre eux est celui de Eric Schmidt. Aujourd'hui, on apprend que l'ancien PDG du géant de la recherche a quitté la société très discrètement en Février dernier...

L’un des visages les plus connus de Google a effectué sa sortie le plus discrètement possible. Une source a déclaré à CNET que l’ancien PDG Eric Schmidt avait quitté son poste de conseiller technique chez Alphabet et Google en Février. L’homme n’a désormais plus aucun rôle officiel dans l’entreprise. C’est la fin d’une ère, assurément, bien que Google n’ait pas souhaité commenté la situation.

Eric Schmidt n’a plus aucun rôle officiel chez Google

Eric Schmidt n’avait pas eu de rôle de dirigeant chez Google ou Alphabet depuis plusieurs années. Il avait quitté son poste de PDG de Google en 2011 et celui de président exécutif de Alphabet en 2017 avant de quitter le conseil d’administration en 2019. Cette démission de son rôle de conseiller technique tient davantage de la formalité que d’autre chose, d’autant que Eric Schmidt ne touchait apparemment que 1$ par an pour ce poste.

La fin d’une ère, assurément

Toujours est-il que son départ marque à n’en point douter la fin d’une ère. Eric Schmidt avait dirigé Google durant son expansion fulgurante, passant d’une startup spécialisée dans la recherche sur le web à un géant dont les activités se sont étendues sur les smartphones, l’email et nombre d’autres secteurs. Sergey Brin et Larry Page l’avaient engagé pour offrir à Google une vraie crédibilité et un leadership professionnels. En ce sens, il a parfaitement rempli sa mission. Mais cela ne s’est pas fait sans critique ni controverse. Eric Schmidt avait notamment minimisé l’importance de la vie privée durant son mandat, arguant par exemple que vous n’avez rien à cacher si vous n’avez rien à vous reprocher. Sa place au conseil d’administration d’Apple avait aussi fait réagir lorsque Android est devenu public. Google est devenu un colosse pendant son règne, certes, mais il y a eu quelques couacs aussi pendant cette période.