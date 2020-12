Eric Engstrom, l’un des pionniers du jeu vidéo sur Windows, est mort à 55 ans

Le monde du jeu vidéo traverse les âges, perdant parfois quelques grandes figures. Aujourd'hui, c'est Eric Engstrom qui s'en est allé. L'homme a notamment joué un grand rôle dans le développement de DirectX.

Le jeu vidéo sur Windows n’existerait probablement pas un homme, un ingénieur du nom d’Eric Engstrom. Avec quelques collègues, il avait développé DirectX, rien que ça ! Nous apprenons aujourd’hui qu’il est décédé le 1er décembre 2020 à l’âge de 55 ans. Le monde du jeu vidéo perd encore une grande figure.

Eric Engstrom, l’un des papas de DirectX, est décédé

C’est le Wall Street Journal qui a appris la triste nouvelle. L’ingénieur de Microsoft Eric Engstrom est décédé des suites d’une complication après une blessure. Eric Engstrom, avec l’aide d’Alex St. John et Craig Eisler, avait joué un rôle important dans le développement de DirectX, l’interface de programmation qui a permis de viabiliser le jeu vidéo sur Windows et d’ouvrir la voie à la Xbox.

Alex St. John avait fait appel à Eric Engstrom en 1994 pour l’aider à rendre le jeu vidéo plus facile, plus pratique dans le futur OS Windows 95. À l’époque, les développeurs préféraient les possibilités offertes par DOS plutôt que Windows 3.1. Outre son travail sur ce projet, Eric Engstrom avait aidé Alex St. John à promouvoir cette éventuelle plate-forme DirectX et ce malgré le manque d’engouement de la part de Microsoft. Brad Silverberg, alors en charge de Windows, avait même dû se battre pour éviter les licenciements des trois compères.

La suite, vous la connaissez très probablement. Il aura certes fallu un certain temps mais DirectX a fait de Windows la plate-forme de référence pour le jeu vidéo sur ordinateur. Cela a aussi donné à Microsoft les bases pour la Xbox et même la variante Windows CE que l’on retrouvait dans la Sega Dreamcast.

Il avait aussi travaillé sur Windows Mobile et la publicité en ligne

Et ce ne fut pas là la seule contribution d’Eric Engstrom. L’homme a participé aux débuts de l’industrie du téléphone portable à travers sa startup Wildseed et travaillé sur Windows Mobile ainsi que sur les publicités pour les services en ligne de Microsoft. Il ne fait cependant aucun doute que l’on se souviendra de lui surtout pour ses travaux pour le jeu vidéo. DirectX reste la pierre angulaire de nombreux jeux sur Windows 10 et la Xbox Series X et la technologie devrait encore être incontournable de nombreuses années durant. Nos condoléances à sa famille.