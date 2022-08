Équipe du Japon de football : Adidas collabore avec Blue Lock et Giant Killing

Les nouveaux maillots des Samurai Blue pour la Coupe du Monde 2022 ont été dévoilé dans les mangas Blue Lock et Giant Killing publiés chez l'éditeur Kodansha.

Le visuel promotionnel d’Adidas présente les nouveaux maillots, portés par les joueurs de l’équipe nationale japonaise, avec en toile de fond des personnages issus des mangas Giant Killing et Blue Lock. La fusion entre le football et les mangas a été pensée par la Fédération du Japon de football et la célèbre marque aux trois bandes afin d’augmenter la proportion de jeunes japonais qui pratiquent le football au quotidien et de faire du football une partie plus large et plus profonde de la culture du pays.

Les illustrateurs Tsujitomo (Giant Killing) et Nomura Yusuke (Blue Lock) déclarent :

Le design simple est très agréable. Il s’agit de la combinaison entre un maillot bleu et un pantalon blanc, tout comme le maillot bleu et le pantalon blanc de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 en Allemagne. On remarque immédiatement le motif origami. C’est linéaire et japonais. Nous serions très heureux si de nombreuses personnes s’intéressaient au football grâce à nos histoires. On espère que ce projet servira de point d’entrée pour que les gens se familiarisent avec ce sport.

Représentatif de l’expression de soi, le maillot domicile du Japon arbore un design audacieux inspiré de l’origami et de la corneille à trois pattes, tandis que le maillot extérieur est conçu pour refléter le style fluide du jeu japonais. Les graphismes flous sont également inspirés de l’origami et prennent vie grâce à un design qui illustre la vitesse.

Les maillots sont fabriqués à partir de polyester 100% recyclé, conformément à l’engagement permanent d’Adidas en faveur de l’élimination des déchets plastiques. Les versions “Authentic Breathable” contiennent 50% de Parley Ocean, un plastique intercepté sur les îles éloignées, les plages, les communautés côtières et les rivages pour l’empêcher de polluer les océans. Enfin, ils bénéficient également des dernières innovations en matière de tissu, notamment des détails légers et appliqués à chaud, ainsi que la technologie HEAT.RDY pour que les joueurs puissent se sentir au frais.

Adidas x Kodansha

A noter que le Adidas Brand Center Rayard Miyashita Park, basé à Shibuya, un des 23 arrondissements spéciaux formant Tokyo, au Japon, accueille une exposition avec des illustrations originales utilisées dans les mangas Giant Killing et Blue Lock. L’équipe nationale japonaise de football donnera le coup d’envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec un match contre l’Allemagne, membre du Groupe E, le 23 novembre prochain. Il sera suivi de ceux contre le Costa Rica et l’Espagne.