EpicHero – Des batailles épiques sur la BSC pour ce Play To Earn

EpicHero est un jeu de guerre Play To Earn qui fonctionne sur la Binance Smart Chain.

Il se revendique comme ” le Safemoon des NFT ” en raison des récompenses de réflexion NFT et du mécanisme de burn dans lequel le nombre de héros dans le jeu est réduit sur une certaine période. Ces stratégies sont en place pour maintenir le prix des jetons EPICHERO stable et fournir une valeur supplémentaire aux détenteurs au fil du temps.

Comment fonctionne EpicHero ?

EpicHero est un jeu de guerre qui propose de multiples activités dans le jeu, où les joueurs peuvent invoquer des héros, les fusionner, se battre contre d’autres joueurs, engager des héros et envahir les terres des autres joueurs. Un aspect unique de ce jeu est qu’il est en 3D, ce qui signifie que les joueurs peuvent voir leurs héros en haute définition et vivre une expérience de jeu vraiment immersive.

Gagner des prix en argent réel

Le jeu a le potentiel de rassembler des milliers de joueurs qui peuvent utiliser leurs NFT pour se battre dans des tâches quotidiennes, des donjons et une bataille géante une fois par semaine et gagner des prix en argent réel. Le jeu propose plusieurs modes de jeu dans lesquels les guildes peuvent s’affronter pour gagner des prix, et les joueurs peuvent également participer à des événements de combat à grande échelle qui ont lieu chaque semaine.

Marché de cartes EpicHero

La place de marché de cartes EpicHero est l’endroit où les joueurs peuvent échanger des cartes de combat en NFT. Les joueurs peuvent échanger leurs cartes. L’accord d’échange est entièrement contrôlé par les deux joueurs qui l’acceptent. Le marché de cartes EpicHero est également intégré au marché NFT de Thoreum, ce qui permet aux joueurs d’accéder à des cartes NFT tierces qu’ils peuvent utiliser pour améliorer leur jeu.

Plans futurs pour EpicHero

EpicHero a atteint certains de ses objectifs initiaux. Dans un avenir proche, le jeu prévoit de lancer un marché d’équipement, plusieurs arènes PvP, des batailles de guildes, etc.

Cas d’utilisation du jeton EPICHERO

EPICHERO est le jeton officiel du jeu du même nom. Il peut être acquis en remportant des batailles et des quêtes dans le jeu. Le jeton EPICHERO peut être utilisé pour invoquer de nouveaux héros, améliorer les héros débloqués à des niveaux supérieurs et fusionner deux héros pour en créer un nouveau. Ces jetons sont également utiles pour améliorer votre équipement et relever les défis dans les donjons.

Vote de la communauté

Les détenteurs de jetons EPICHERO peuvent voter pour les héros qu’ils souhaitent voir figurer dans le jeu. Le nombre de NFT 3D qu’il est possible de créer dans le jeu est infini, ce qui rend son gameplay assez excitant, car des joueurs de cultures et de milieux différents peuvent faire des demandes pour créer les héros personnalisés qu’ils préfèrent.

Gagner des récompenses Thoreum & BNB Reflection

La taxe d’achat de 5 % et la taxe de vente de 15 % sont appliquées à toutes les transactions de jetons EPICHERO. Cependant, les utilisateurs qui détiennent des jetons EPICHERO sont récompensés à hauteur de 50 % de ces taxes sous la forme de jetons THOREUM et BNB.