Epic veut faire revenir son jeu Fortnite sur l’Apple App Store

Epic veut faire revenir Fortnite sur l'App Store en espérant que la récente loi votée en Corée du Sud pourra l'y aider.

Le jeu d’Epic Fortnite n’est actuellement pas disponible sur l’Apple App Store mais le studio veut l’y faire revenir. C’est ce que l’on apprend d’un tweet publié par le compte officiel Fortnite qui cite une nouvelle loi passée récemment en Corée du Sud et obligeant les entreprises comme Apple et Google à accepter les méthodes de paiement tierces dans leurs propres magasins d’applications.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’un des grands griefs d’Epic envers Apple, c’est la commission prélevée par la marque à la pomme sur les transactions. Celles-ci s’élèvent à 30 %, ce qui est trop, selon le studio. Ce dernier a alors tenté de contourner l’App Store ce qui a contraint la firme de Cupertino à retirer le jeu de son store. C’est cette décision qui a convaincu Epic d’attaquer Apple en justice. L’affaire est encore en instruction mais Epic espère aujourd’hui que cette loi voté tout récemment en Corée du Sud l’aidera à plaider sa cause et à faire revenir le jeu sur les appareils iOS. Tout du moins en ce qui concerne le marché sud-coréen.

Nul ne sait actuellement quelle sera l’approche d’Apple en ce qui concerne les méthodes de paiement tierces en Corée du Sud. Nous ne savons presque rien de cette affaire. Et depuis la création de l’App Store, Apple a toujours utilisé ses propres moyens de paiement et obligé les développeurs à les utiliser aussi. Cependant, sur l’année écoulé, Apple a fait un certain nombre de concessions sur ce terrain.

La firme de Cupertino a en effet accepté que les développeurs puissent informer leurs utilisateurs via email qu’il existe des méthodes de paiement alternatives. Les applications de type “lecteur” de news peuvent aussi désormais inclure des liens vers des sites externes pour gérer leurs comptes. Rien de tout cela n’a à avoir explicitement avec une quelconque implémentation d’un support des paiements tiers mais c’est précisément là tout l’intérêt de la chose.