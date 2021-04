Epic ne proposera pas Fortnite sur la plate-forme Microsoft xCloud

Fortnite est l'un des jeux les plus populaires du moment, on le retrouve sur de nombreuses plates-formes. Mais ne l'attendez pas sur le service Microsoft xCloud.

Epic connait un énorme succès avec son jeu Fortnite. Depuis son lancement, le titre a conquis le marché, il est aujourd’hui disponible sur un grand nombre de plates-formes, pour se rendre accessible à un maximum de joueurs. Mais il ne faudra pas le chercher sur le service de cloud gaming de Microsoft xCloud, le studio refuse de l’y proposer.

Epic ne veut pas proposer Fortnite sur Microsoft xCloud

À l’heure actuelle, Fortnite est disponible sur de nombreuses plates-formes, y compris les consoles Xbox de Microsoft. On pourrait donc penser qu’il arriverait sur un service de streaming comme celui de la firme de Redmond, xCloud. Mais si vous espériez cela, notamment pour pouvoir jouer à Fortnite sur un appareil iOS, il va falloir vous faire une raison…

mais la raison reste inconnue

Durant les dépositions dans le cadre de l’affaire entre Epic et Apple en justice, Epic était interrogé pour savoir pourquoi Fortnite n’était pas disponible sur xCloud. Selon les propres mots de Joe Kreiner, vice-président du développement des affaires chez Epic, c’était une décision délibérée de la part du studio, celui-ci voyant xCloud comme un concurrent direct à l’offre d’Epic sur PC.

Malheureusement, l’explication de Joe Kreiner quant au pourquoi xCloud pouvait être perçu comme un concurrent reste un mystère parce que la suite directe de la réponse a été dans censurée dans la déposition rendue publique. Il est cependant intéressant de préciser que Epic a pourtant propose Fortnite sur d’autres services de streaming de jeux comme le NVIDIA GeForce Now.

Il a été suggéré que cette décision serait directement liée à la gestion transactions pour le jeu et ses achats intégrés. En effet, sur GeForce Now, celles-ci passent toutes par Epic plutôt que NVIDIA tandis que les transactions réalisées sur xCloud passent d’abord par Microsoft. Dans tous les cas, à moins que Epic et Microsoft finissent par trouver un terrain d’entente, NVIDIA GeForce Now est la seule solution pour profiter de Fortnite en streaming.