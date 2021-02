Epic MetaHuman Creator, un outil pour créer des visages ultra-réalistes depuis votre navigateur

La modélisation numérique a fait des progrès impressionnants ces dernières années. Avec assez peu de ressources aujourd'hui, il est possible d'obtenir des résultats parfois vraiment époustouflants.

Pour pouvoir offrir une immersion toujours plus poussée, que ce soit dans les jeux vidéo ou autre, il faut pouvoir être en mesure de modéliser les personnages de manière très réaliste. Avec les performances en hausse des composants et des outils toujours plus perfectionnés, le résultat est en constante évolution. Epic vient de dévoiler un outil absolument bluffant, le MetaHuman Creator, un générateur de visages nouvelle génération, avec un rendu plus vrai que nature.

Epic dévoile son outil MetaHuman Creator

Il y a encore quelques années, en termes de développement de jeu vidéo ou d’animation, si vous vouliez créer des modèles extrêmement réalistes, la chose était très complexe. Elle n’est toujours pas, à proprement parler, facile, mais les outils de création actuels ont fait énormément de chemin pour simplifier le processus. Et le tout récent MetaHuman Creator du studio Epic en est l’exemple parfait.

Un générateur de visages ultra-réalistes dans le cloud

Il s’agit d’un outil dans le navigateur web qui permet à n’importe qui de créer des visages extrêmement réalistes. Et le fait que l’outil soit justement un outil via navigateur signifie qu’il suffit d’avoir un appareil doté d’un navigateur et d’une connexion à Internet pour pouvoir en profiter. En effet, Epic a conçu son logiciel pour être utilisé via le cloud, le gros des calculs étant effectué sur ses propres serveurs, votre appareil se contentant d’afficher le résultat du rendu.

Bien que les utilisateurs lambda n’aient peut-être effectivement jamais d’un tel outil, le MetaHuman Creator pourrait rapidement devenir indispensable pour les développeurs de jeux vidéo. Celui-ci viendra faciliter grandement le processus de création de personnages au look réaliste pour les jeux (ou les trailers) sans devoir y consacrer trop de temps (et d’argent) pour tout faire eux-mêmes.

À l’heure actuelle, le MetaHuman Creator n’est pas encore disponible mais Epic a l’intention de le faire dans les mois à venir. Il sera intéressant de voir quels développeurs, quels studios utiliseront cet outil impressionnant et quel genre de jeux et de personnages nous pourrons voir arriver. À suivre !