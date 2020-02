Epic Games : un ancien responsable de Nike à la présidence

Adam Sussman est le nouveau président du studio américain Epic Games.

Connu pour avoir été vice-président de l’édition chez de gros éditeurs comme Electronic Arts et Disney, Adam Sussman a aussi fait ses preuves chez Zynga et Take-Two Interactive. Après un long détour chez la marque de sport Nike, il revient dans le monde du gaming chez Epic Games pour remplacer Paul Meegan en tant que président : “Après 5,5 belles années chez Nike, j’ai décidé de passer à ma prochaine opportunité en tant que président d’Epic Games. Nike est une marque incroyable, j’ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens formidables et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Bien que cela soit doux-amer, je suis tellement excité de rejoindre Epic et honoré de faire partie de l’équipe remarquable qui a construit l’un des plus grands jeux dans le monde. 2020 sera une grande année pour moi, ma femme, mes trois enfants et mes deux chiens. Un retour au jeu vidéo, un déménagement en Caroline du Nord et une occasion d’aider à changer l’avenir de l’industrie vidéoludique.”

Tim Sweeney d’Epic Games critique certaines pratiques commerciales dans le jeu vidéo

A l’occasion du DICE Summit de Los Angeles, le fondateur du studio Epic Games a donné son avis sur l’industrie tout en pointant du doigt certains concurrents (plateformes neutres, loot boxes, commissions, modèle économique) : “Nous devons nous demander, en tant qu’industrie, ce que nous voulons être quand nous grandissons. Voulons-nous être comme Las Vegas, avec des machines à sous… ou voulons-nous être largement respectés en tant que créateurs de produits auxquels les clients peuvent faire confiance ? Je pense que de plus en plus d’éditeurs délaisseront les loot boxes (…) Nous vivons dans un monde où votre affiliation politique détermine à quel restaurant de poulet vous allez. Il n’y a aucune raison de mêler des sujets de division comme celui-là au jeu (…) Au cours de la prochaine décennie, nous verrons la tendance continue du jeu vidéo devenir une activité sociale de première classe. Les jeux sont autant une plateforme de communication qu’une expérience de divertissement. Dans Fortnite, le joueur qui passe du temps avec des amis joue deux fois plus longtemps et dépense plus d’argent. Le cross-play est l’avenir, et nous devons tous faire notre part. Fortnite a été rejeté par Google juste parce qu’il a utilisé une méthode de paiement différente de celle qui a été soutenu. Cela doit changer, et ça va changer (…) Nous avons des entreprises qui profitent en faisant du mal à leurs clients. Facebook et Google ont été les chefs de file dans ce domaine. Ils offrent des services gratuits, puis vous font payer pour leur service en vous faisant perdre votre vie privée et votre liberté.“