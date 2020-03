Epic Games Store vs Steam : Gabe Newell donne son avis sur la concurrence

Gabe Newell, PDG et co-fondateur de Valve, s'exprime sur l'affrontement entre les plateformes Steam et Epic Games Store des créateurs de Fortnite.

Invité spécial du dernier numéro du magazine britannique Edge, le charismatique Gabe Newell aka Gaben de l’éditeur Valve a décidé d’évoquer la concurrence où il espère que de nouveaux arrivants se manifesteront d’ici les prochaines années, tout en taclant la politique d’Apple : “La concurrence entre les stores de jeux est formidable pour tout le monde. Cela nous permet d’être honnêtes, tout le monde est honnête. Mais c’est moche à court terme. Vous êtes comme ça à dire, ‘Argh, ils crient, ils nous font paraître mauvais’ – mais à long terme, tout le monde bénéficie de la discipline et de la délicatesse que vous devez avoir au sujet de votre entreprise quand des nouveaux venus arrivent et vous défient. Nous sommes beaucoup plus effrayés non pas par la concurrence, mais par les gens qui essaient d’empêcher la concurrence. Si vous nous demandez ce qui est le plus effrayant, ce sont les gens qui tombent amoureux du modèle d’Apple, qui est de tout contrôler et d’avoir des bureaucrates sans visage qui parviennent à empêcher votre produit d’entrer sur le marché s’ils ne le veulent pas, ou à concevoir un magasin d’une manière qui minimise la valeur ajoutée du logiciel à l’expérience, et des choses comme ça.”

Epic Games partage le même avis que Valve sur Apple

Pour l’anecdote, Tim Sweeney du studio américain Epic Games avait lui aussi pointé du doigt les fameuses règles plus que limites de la firme californienne : “Nous voudrions lancer l’Epic Game Store sur iOS en 2019, mais il y a un conflit avec la politique actuelle d’Apple. Nous pensons que les appareils informatiques pour le grand public, comme les PC, les smartphones et les tablettes devraient être ouverts à la concurrence entre boutiques.”

Gabe Newell et l’arlésienne Half-Life 3

Le cofondateur de Valve explique sa vision des choses au sujet de la franchise Half-Life (le nouvel opus Alyx va mettre fin à presque treize années de disette) : “Les jeux Half-Life sont censés résoudre des problèmes intéressants et, vous savez, Alyx représente un condensé de problèmes et de solutions intéressantes que nous pouvons utiliser. Toute cette attente c’est parce que, vous savez… peut-être que nous sommes stupides. Mais il ne semblait pas y avoir d’évidence… Nous ne nous contentons pas sortir des titres Half-Life pour nous aider à réaliser notre chiffre d’affaires trimestriel. Nous évitons délibérément d’aborder les choses ainsi (…) Nous pouvons avoir raison et nous pouvons avoir tort, nous faisons des erreurs. Vous savez, nous avons fait les Steam Machines, nous avons fait Artifact qui a été une énorme déception… nous avons tout gâché et c’est donc pour nous un moment très fort. Parce que c’est le mieux qu’on puisse faire. Et nous voulons savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons que les gens reviennent et disent : ‘Oh mon Dieu, la magie est toujours là. Ces gars de Valve peuvent proposer ce genre d’expérience et construire quelque chose qui nous émerveille’. En tant que game designers, cela nous fait vibrer.“