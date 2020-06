Epic Games Store : une arrivée de la boutique numérique sur iOS et Android n’est pas improbable

Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a de grands projets pour sa plateforme de distribution de jeux vidéo.

Dans une interview accordée dans le cadre de l’événement estival Play For All de GameSpot, Tim Sweeney a évoqué une potentielle sortie de l’Epic Games Store sur les smartphones embarquant les systèmes d’exploitation d’Apple et Google : “Nous aimerions apporter l’Epic Games Store sur iOS à l’avenir, et nous le ferons aussi sur Android. Nous pensons que c’est un bon moyen d’aider l’industrie à aller de l’avant et c’est une autre manière où Epic, en tant que développeur de jeux, avait construit cette audience autour de Fortnite et appris à exploiter une plateforme de distribution sur PC et Android. Maintenant, comme nous l’avons fait avec beaucoup de choses, du moteur graphique Unreal Engine aux services Epic Online (une suite d’outils pour les développeurs qui permet facilement d’intégrer une gestion de matchmaking et tournois), nous l’ouvrons à tous les autres développeurs pour qu’ils l’utilisent avec leurs jeux et nous essayons de servir l’industrie et de fournir une alternative vraiment intéressante à l’écosystème.”

Epic Games Store sur iOS et Android ?

Ce n’est pas la première fois que le studio américain exprime son envie de porter l’Epic Games Store sur les appareils mobiles. L’année dernière, Tim Sweeney annonçait une arrivée de la fameuse boutique numérique sur “PC et Mac en 2018, et Android plus tard en 2019”, avec une version iOS qui devrait suivre en 2019 également. Bien que l’année 2019 soit désormais passée, Epic et Sweeney semblent toujours intéressés par cette idée. Sans doute l’un des gros objectifs de 2020 avec toujours la même philosophie. A savoir reverser davantage de revenus aux studios et ne plus reverser des pourcentages de ventes à Google et Apple.