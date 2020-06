Epic Games Store : record d’utilisateurs simultanés et mensuels grâce à l’opération commerciale The Vault

La boutique numérique d'Epic Games se rapproche toujours un peu plus des audiences de la plateforme Steam.

Pour se démarquer de la concurrence, l’Epic Games Store propose depuis le début de sa création des exclusivités temporaires et des jeux gratuits chaque semaine. Depuis peu, la boutique du studio américain se permet également d’offrir des jeux pendant leurs périodes de lancement comme Samurai Shodown NeoGeo Collection et prochainement A Total War Saga : Troy. Le mois dernier, l’EGS a fait fort avec The Vault, une opération commerciale qui offrait un AAA mystère chaque semaine pendant… cinq semaines. Les joueurs ont ainsi pu profiter de Ark : Survival Evolved, Borderlands : The Handsome Collection, Civilization VI ou encore GTA 5.

Steve Allison, manager général de l’Epic Games Store, a fait savoir que cette offre spéciale a permis d’attirer 61 millions d’utilisateurs uniques mensuels, dont 13 millions de joueurs connectés en même temps rien que pour la licence open-world de Rockstar Games : “Depuis le lancement de l’Epic Games Store, nous avons toujours voulu créer un énorme événement autour de notre programme hebdomadaire de jeux gratuits très apprécié pour offrir quelque chose de génial aux joueurs du monde entier, et nous avons décidé d’y aller fort. Les résultats ont dépassé nos attentes… En 2020, nous avons progressé à un rythme historique.”

Epic Games Store vs Steam : la concurrence est là, mais il y a encore du travail

S’il est clair que le fait de donner GTA 5 sur PC a eu un impact significatif sur la popularité de l’Epic Games Store, ces nouveaux chiffres sont nettement inférieurs à ceux de son principal rival, Steam. En mars dernier, la plateforme Valve a établi un nouveau record avec plus de 23,5 millions d’utilisateurs simultanés.