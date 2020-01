Epic Games Store : exclusivités et jeux gratuits, les clés du succès d’un concurrent inattendu

La boutique en ligne du studio américain Epic Games a généré 680 millions de dollars en un an et revendique 108 millions de comptes actifs sur PC.

Rival du célèbre client de téléchargement Steam, l’Epic Games Store a su attirer de nombreux joueurs en seulement quelques mois alors que la plateforme est en perpétuelle évolution : “108 millions est le nombre total de comptes Epic Games qui ont spécifiquement obtenu la version PC d’au moins un produit, qu’il soit gratuit ou payant. Il s’agit au total de 300 millions de comptes Epic sur toutes les plateformes, y compris les consoles et les smartphones“. Ces derniers ont permis de récolter pas moins de 680 millions de dollars de revenus, sachant que 251 millions proviennent des licences des studios tiers : “Les revenus des jeux tiers de l’Epic Games Store en 2019 sont environ 60% plus élevés que nos prévisions initiales au lancement, et le rythme des installations de jeux gratuits est plusieurs fois plus élevé que ce que nous avions initialement prévu.”

La stratégie bien huilée d’Epic Games pour promouvoir sa boutique

En plus de se mettre de nombreux studios indépendants dans la poche en ne prenant que 30% des revenus des jeux, Epic Games propose des jeux gratuits et des exclusivités. Difficile de trouver mieux ailleurs : “Les exclusivités ont été essentielles pour gagner du terrain en présence d’un concurrent qui a commencé 2019 avec plus de 90% de part de marché. Obtenir des exclusivités pour Epic signifie que nous pouvons aider de manière significative les développeurs avec le financement de produits et investir dans le marketing et la sensibilisation (…) Epic Games paie à chaque développeur ou éditeur la possibilité de distribuer son jeu gratuitement pendant une semaine. Certains lancements gratuits ont été programmés en partenariat avec les développeurs pour sensibiliser à leur jeu avant le lancement de leur nouveau produit.”

Encore plus de jeux gratuits en 2020 pour l’Epic Games Store

En 2019, 73 jeux ont été distribués gratuitement pour un total de 200 millions de téléchargements. Pour 2020, Epic Games espère bien aller encore plus loin. En effet, chaque semaine, un jeu sera offert le jeudi à 17h. Cela a déjà commencé avec Steep (Ubisoft) et Sundered : Eldritch Edition (Thunder Lotus Games). Le prochain sur la liste est Horace (développé par Paul Helman et Sean Scaplehorn). Enfin, dans le cas où un des titres offerts est interdit aux moins 16 ans ou plus, un second sera gracieusement donné aux joueurs.