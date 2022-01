Epic Games s’implante en Pologne

Les équipes du studio polonais Plastic (Bound, Datura, Linger In Shadows) rejoignent l'éditeur américain Epic Games pour former une nouvelle structure.

Après l’Angleterre, la Finlande, la Suède, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, l’Allemagne, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Serbie, Epic Games continue d’étendre sa présence dans le monde en ouvrant un nouveau studio en Pologne avec l’aide des anciens développeurs de Plastic. Ce dernier aura pour mission créer des expériences indépendantes originales qui repoussent les limites du graphisme et du développement, mais également collaborer étroitement avec l’équipe d’édition d’Epic Games qui aide les studios à transmettre leurs visions créatives aux joueurs du monde entier.

“Depuis plus de vingt ans, l’équipe de Plastic développe certains des projets les plus ambitieux et les plus tournés vers l’avenir de la demoscene“, a déclaré Hector Sanchez, responsable d’Epic Games Publishing. “C’est un groupe de talents incroyable qui a créé des expériences qui définissent le genre, à la pointe des avancées technologiques, en poussant le matériel jusqu’à ses limites d’une manière magnifiquement artistique. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes de les avoir dans notre équipe et de soutenir leur croissance“. Michal Staniszewski, ancien directeur créatif de Plastic, ajoute : “Notre équipe est incroyablement fière d’être le fer de lance de la croissance d’Epic Games en Pologne. Notre pays est une plaque tournante en pleine expansion pour les meilleurs talents en ingénierie dont nous avons besoin pour créer de nouvelles expériences de jeu étonnantes pour les joueurs du monde entier.“