Epic Games se spécialise dans les technologies pour rendre Internet plus sûr et accessible aux enfants

L'éditeur américain Epic Games annonce le rachat de SuperAwesome, une société qui développe des technologies et des outils pour améliorer l'expérience des mineurs sur Internet.

Plus de 300 grandes marques, dont LEGO, NBC Universal et Hasbro, font confiance à SuperAwesome pour alimenter en énergie un engagement numérique sûr pour plus de 500 millions d’enfants chaque mois, à travers des milliers d’applications, de jeux et de services. Désormais dans le giron d’Epic Games, la structure SuperAwesome s’engage à soutenir ses clients actuels et poursuivre sa mission de rendre Internet plus sûr pour les enfants.

Today we announce the next chapter of our mission to make the internet safer for kids: We are joining the Epic Games family! You can read more about the news here: https://t.co/31hitppyT6 — SuperAwesome (@GoSuperAwesome) September 25, 2020

La plateforme Kids Web Services (KWS) de SuperAwesome est un outil de gestion du consentement parental qui permet aux développeurs de créer plus facilement de superbes expériences pour les utilisateurs de tous âges. Aujourd’hui, les produits et services de SuperAwesome sont conformes à la GDPR et ont été certifiés par les programmes Safe Harbor KidSAFE et ESRB COPPA. Avec AwesomeAds, les développeurs peuvent proposer une monétisation sans risque pour les enfants à l’intérieur de leurs produits.

“Faire d’Internet un endroit plus sûr pour les enfants”, l’objectif de SuperAwesome et Epic Games

“Plus d’enfants interagissent en ligne que jamais auparavant et il est maintenant temps de doubler leur sécurité. SuperAwesome est l’entreprise avec laquelle les développeurs veulent travailler pour créer un meilleur contenu en ligne pour les enfants. Nous partageons la conviction que les expériences numériques sont meilleures lorsque vous faites un effort supplémentaire pour respecter la confidentialité et nous sommes ravis d’investir dans cet avenir aux côtés de la talentueuse équipe SuperAwesome“, a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games.

“Internet n’a jamais été conçu pour les enfants, nous avons donc lancé SuperAwesome pour faciliter au maximum la création d’expériences numériques sûres et respectueuses de la vie privée pour les enfants du monde entier. Le partenariat avec Epic Games nous donne la possibilité de tenir cette promesse à une échelle qui n’aurait tout simplement pas été possible par nous-mêmes. Nous sommes fiers et ravis de travailler ensemble pour rendre Internet plus sûr pour les enfants“, a commenté Dylan Collins, cofondateur et PDG de SuperAwesome.