Epic Games repart en guerre contre Apple

Le combat d'Epic Games contre Apple reprend de plus belle avec une plainte "antitrust".

Grand perdant d’une bataille au pénal aux USA, en Australie et au Royaume-Uni concernant les taxes de l’App Store, l’éditeur Epic Games n’a peur de rien et dépose désormais une plainte pour non-respect du droit à la concurrence auprès de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne à l’encontre d’Apple : “Ce qui est en jeu ici, c’est l’avenir même des plateformes mobiles. Les consommateurs ont le droit d’installer des applications à partir des sources de leur choix et les développeurs ont le droit de se faire concurrence sur un marché équitable. Nous n’allons pas rester les bras croisés et permettre à Apple d’utiliser sa position dominante sur les plateformes pour contrôler ce qui devrait être un terrain de jeu numérique équitable. C’est mauvais pour les consommateurs, qui paient des prix gonflés en raison de l’absence totale de concurrence entre les magasins et le traitement des paiements au sein de l’application. Et c’est mauvais pour les développeurs, dont le gagne-pain dépend souvent de l’entière discrétion d’Apple quant aux personnes à autoriser sur la plateforme iOS et à quelles conditions.”

North Dakota's effort to combat app store monopolies is awesome for consumers and developers. The Coalition for App Fairness organized the outreach, lobbying, and developer participation. Can't take credit for it, but Epic is proud to be a part of it!https://t.co/Zi0iDMpkaz — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 16, 2021

#FreeFortnite : bientôt la fin du monopole d’Apple ?

Epic Games a été confronté aux restrictions anticoncurrentielles d’Apple en matière de paiements et de distribution d’applications, et a subi les conséquences de ces restrictions : “Lorsque Epic a donné aux joueurs de Fortnite sur iOS le choix entre le paiement Apple et le paiement direct Epic, faisant ainsi profiter les acheteurs directs des économies réalisées, Apple a riposté en bloquant les mises à jour de Fortnite. Lorsque Epic a cherché à mettre en place l’Epic Games Store sur iOS, Apple a refusé. Et alors qu’Apple a lancé son propre service de distribution de jeux, Apple Arcade, il a interdit à ses concurrents, dont Epic, de faire de même. C’est beaucoup plus important que l’affaire Epic contre Apple… Il s’agit de savoir si les consommateurs et les développeurs peuvent faire des affaires ensemble directement sur les plateformes mobiles ou s’ils sont contraints d’utiliser des canaux monopolistiques contre leur volonté et leurs intérêts. Epic a demandé à la Commission de s’attaquer au comportement anticoncurrentiel d’Apple en imposant des mesures correctives rapides et efficaces. Epic ne demande pas de dommages et intérêts à Apple, comme c’est le cas aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Nous voulons simplement obtenir un accès et une concurrence équitables qui profiteront aux consommateurs et aux développeurs.”