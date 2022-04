Epic Games réintègre le mode construction dans Fortnite

Lorsqu’un jeu aussi populaire que Fortnite, avec des millions de joueurs, prend la moindre décision, cela peut prendre des proportions assez dingues. Lorsque le studio Epic Games avait choisi de retirer la possibilité de construire dans le jeu, et en annonçant a fortiori que ce mode allait être permanent, tout le monde n’avait pas accueilli la nouvelle avec joie. Aujourd’hui, le studio change son fusil d’épaule.

Moins de deux semaines après avoir supprimé la fonctionnalité, le mode construction est donc de retour dans Fortnite. Ce samedi, Epic a réintégré le mode classique Battle Royale. Celui-ci existe désormais aux côtés du mode Zéro Construction récemment introduit, et il est possible de lancer des parties pour l’un ou l’autre, en solo ou en équipe, selon votre envie du moment et/ou votre manière préférée de jouer. Voilà qui devrait permet de réconcilier les joueurs autour de leur jeu préféré et surtout de ne pas perdre les fans de la première heure.

Epic avait annoncé une suppression temporaire du mode construction de Fortnite avec le début du Chapitre 3 de la Saison 2, le 20 mars dernier. Cette décision était des plus surprenantes dans la mesure où c’est cette même fonctionnalité qui a permis au jeu de sortir du lot lorsque Epic optait pour lancer un mode battle royale en 2017, après le succès mondial de PUBG.

Et à en juger par les nombreuses réactions à l’annonce de ce samedi, de nombreux joueurs, difficile de savoir s’ils représentent la majorité ou non, n’étaient pas franchement heureux de ce changement, même s’il avait toujours été pensé pour n’être que temporaire.

Espérons maintenant que cette grogne ne soit plus que de l’histoire ancienne et que les joueurs reprennent un vrai plaisir à jouer à Fortnite. C’est tout le mal que l’on souhaite à Epic Games.

Building Is Back – Play Your Way!

Sprint, climb, and smash your way to a Victory Royale whether you choose to build up in Fortnite Battle Royale or go no-builds in the new Fortnite Zero Build. pic.twitter.com/4qay0vm17x

— Fortnite (@FortniteGame) April 2, 2022