Epic Games reçoit un investissement stratégique de deux milliards de dollars pour le métavers

Sony Group Corporation et KIRKBI (maison-mère du groupe LEGO) investissent deux milliards dans le capital de l'éditeur américain Epic Games.

Epic Games, Sony Group Corporation et KIRKBI accordent une grande importance aux créateurs et aux joueurs. Suite à un investissement de deux milliards de dollars, les trois entreprises visent à créer de nouveaux divertissements sociaux qui explorent le lien entre les mondes numérique et physique.

Announcing a $2 billion funding round with Sony and KIRKBI to build the future of digital entertainment. https://t.co/V0bcFftNkg — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 11, 2022

“En tant que société de divertissement créatif, nous sommes ravis d’investir dans Epic Gams afin d’approfondir nos relations dans le métavers, un espace où les créateurs et les utilisateurs partagent leur temps“, a déclaré Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation. “Nous sommes également convaincus que l’expertise d’Epic Games, notamment son puissant moteur de jeu, combinée aux technologies de Sony, accélérera nos différents efforts tels que le développement de nouvelles expériences numériques pour les fans dans le domaine du sport et nos initiatives de production virtuelle“. Soren Thorup Sorensen, PDG de KIRKBI, a ajouté : “Epic Games est connu pour construire des expériences ludiques et créatives, mais également pour donner du pouvoir aux créateurs, petits et grands. Une partie de nos investissements est axée sur les tendances qui, selon nous, auront un impact sur le monde futur dans lequel nous et nos enfants vivrons. Cet investissement va accélérer notre engagement dans le monde du jeu numérique, et nous sommes heureux d’investir dans Epic Games pour soutenir la poursuite de leur parcours de croissance, avec une orientation à long terme vers le métavers pour le futur.”

La valorisation boursière d’Epic Games continue de s’envoler

Epic Games dispose toujours d’une seule catégorie d’actions ordinaires en circulation et reste contrôlée par son PDG et fondateur, Tim Sweeney : “Alors que nous réimaginons l’avenir du divertissement et du jeu vidéo, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre vision. C’est ce que nous avons trouvé dans notre partenariat avec Sony et KIRKBI. Cet investissement va accélérer notre travail pour construire le métavers et créer des espaces où les joueurs peuvent s’amuser avec leurs amis, où les marques peuvent construire des expériences créatives et immersives et où les créateurs peuvent créer une communauté et prospérer.“