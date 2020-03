Epic Games Publishing : les créateurs de Fortnite se lancent dans l’édition

Le studio américain Epic Games devient un éditeur et annonce une collaboration avec Remedy Entertainment, Playdead et GenDesign.

Avec les milliards de dollars glanés grâce au succès colossal et inarrêtable du mode Battle Royale de Fortnite, Epic Games a pu se lancer dans le monde de la distribution numérique de jeux vidéo et devenir le concurrent principal de Steam (Valve) en seulement deux ans. Afin de prendre encore plus d’ampleur, la structure de Tim Sweeney a décidé de fonder l’entité Epic Games Publishing pour devenir un éditeur avec trois grands principes qui vont chambouler l’industrie vidéoludique :

Liberté créative absolue et pleine propriété : Les développeurs détiennent toute la propriété intellectuelle et le contrôle créatif total de leur travail

Projets entièrement financés : Epic Games Publishing pourra prendre en charge la totalité des frais de développement, des salaires des développeurs aux dépenses liées au lancement des jeux telles que l’assurance qualité, la localisation, le marketing et les coûts de publication

Partage égal des bénéfices : Les développeurs perçoivent un revenu équitable pour leur travail. Une fois les coûts récupérés, ils toucheront la moitié de tous les profits au minimum

“Nous travaillons actuellement sur la création du modèle de publication dont nous rêvions lorsque nous collaborions avec des éditeurs“, a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games (Unreal Engine, Gears of War, infinity Blade, Battle Breakers).

Epic Games va publier les prochains jeux de Remedy Entertainment, Playdead et GenDesign

Hector Sanchez est extrêmement fier d’avoir réussi à attirer trois noms intéressants pour le pôle édition d’Epic Games : “GenDesign, Remedy et Playdead figurent parmi les studios les plus innovants et talentueux du secteur. Ils ont de grandes ambitions pour leurs prochains jeux. Ils bénéficieront à la fois d’une liberté de création absolue et du soutien d’Epic pour le financement des projets. Nous vous donnerons plus d’informations dans les prochains mois. Nous vous annoncerons également de nouveaux partenariats avec des développeurs et de nouveaux jeux“. A noter que les trois studios vont collaborer avec Epic Games Publishing pour des jeux multiplateformes (PS5, Xbox Series X et PC).