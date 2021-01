Epic Games : le rachat de RAD Game Tools va permettre d’améliorer l’Unreal Engine

Les activités et la technologie de RAD Game Tools, un spécialiste des outils de développement dans l'industrie des jeux vidéo, sont désormais dans les mains du studio américain Epic Games.

Alors que les graphismes deviennent de plus en plus photoréalistes et puissants, les développeurs ont besoin des meilleurs logiciels du marché pour satisfaire les joueurs avec des productions hollywoodiennes sur consoles et PC. Simple d’utilisation et pleinement exploité par les studios les plus prestigieux du milieu vidéoludique, le moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games profitera désormais des outils de la société RAD Game Tools (Bink Video, Oodle, Telemetry Profiling System, Miles Sound System et Granny 3D) afin de gérer les exigences accrues des équipes de développement sans compromettre la qualité des jeux.

Very excited to be joining the great Epic team! Thank you for all the sweet messages and well wishes – it means a lot to us, and we're inspired by the kindness you've all shared. — radgametools (@radgametools) January 8, 2021

En plus de travailler en étroite collaboration avec les équipes de rendu, d’animation, d’analyse et d’audio d’Epic pour améliorer l’Unreal Engine, dont la cinquième version sera disponible dans le courant de l’année avec les nouvelles solutions technologiques Nanite (détails géométriques) et Lumen (éclaires/couleurs), RAD sera encore en mesure de soutenir ses partenaires (jeu vidéo, cinéma, télévision), y compris ceux qui n’utilisent pas le célèbre moteur graphique des créateurs de Fortnite, avec l’aide de son département vente et marketing afin de commercialiser les licences de ses logiciels.

RAD Game Tools rentre dans la famille d’Epic Games

Kim Libreri, directeur de la technologie d’Epic Games : “Nous savons à quel point la technologie de compression de RAD est impressionnante, l’ayant utilisée pour améliorer le temps de chargement et la qualité de nos jeux les plus populaires. L’équipe de RAD comprend certains des plus grands experts mondiaux en matière de compression, de vidéo et d’outils de développement de jeux, et nous sommes ravis de les accueillir chez nous.”

Jeff Roberts, fondateur et PDG de RAD Game Tools : “Notre travail avec Epic remonte à plusieurs décennies, et unir nos forces est la prochaine étape naturelle étant donné notre alignement sur les produits, la mission et la culture. Nous sommes tous deux convaincus que des technologies solides permettent aux développeurs de créer des expériences belles, performantes et fiables. Nous sommes heureux et humbles de rejoindre cette formidable équipe.”

Epic Games s’offre un centre commercial pour bâtir son nouveau siège social

Non content de racheter diverses entreprises pour renforcer ses technologies, Epic Games a également sorti le chéquier (95 millions de dollars) pour récupérer le centre commercial Cary Towne Center en Caroline du Nord alors que Turnbridge Equities et Denali Properties devaient acter sa démolition d’ici les prochains mois. Si les travaux vont commencer cette année, Tim Sweeney et ses employés continueront à travailler à Crossroads Boulevard en attendant 2024 : “Epic est fier d’appeler Cary sa maison depuis plus de 20 ans et s’est intégrée à la communauté en recrutant souvent sur place et dans les universités voisines, au fur et à mesure que l’entreprise s’est développée et pris de l’ampleur dans l’industrie. Bien que les plans pour le campus Epic n’en soient encore qu’à leurs débuts, la société travaille déjà avec la ville de Cary sur son développement et explore les façons dont une partie de cette propriété pourrait être utilisée par la communauté. Epic est reconnaissant envers la ville et ses dirigeants pour l’accueil qu’ils ont réservé à l’entreprise au fil des ans, et cette relation positive a joué un rôle important dans la décision d’Epic d’acquérir un campus qui assure son avenir à Cary pour les décennies à venir.“