Epic Games fait l’acquisition de Capturing Reality

Capturing Reality va améliorer le moteur graphique Unreal Engine d'Epic Games dans la photogrammétrie et la création de modèle 3D.

Avec le rachat de Capturing Reality, Epic Games met la main sur RealityCapture, un logiciel photogrammétrique de pointe pour les scans 3D capable de reconstruire des objets et des scènes de toutes tailles à partir d’images ou de scans laser avec une précision et une qualité de maillage inégalée à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles des logiciels concurrents. L’équipe de Capturing Reality va ainsi continuer à se développer et à travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’Unreal Engine pour rendre leur technologie plus accessible et plus abordable.

We are excited to be part of the @EpicGames family, an industry leader in interactive entertainment and 3D engine development.

Together we will help make it possible for everyone to create a digital replica of the world.https://t.co/5eX2ULsEst #realitycapture #epicgames — Capturing Reality (@RealityCapture_) March 9, 2021

Les développeurs pourront désormais télécharger encore plus facilement des images et créer des modèles 3D photoréalistes en un instant. Enfin, Capturing Reality continuera à soutenir ses partenaires dans des secteurs tels que les jeux video, les effets visuels, le cinéma, l’architecture ou encore l’ingénierie. Cela inclut également les entreprises qui n’utilisent pas Unreal Engine.

RealityCapture de Capturing Reality sera intégré à l’écosystème Unreal Engine

“RealityCapture est le leader incontesté du marché de la photogrammétrie et fait partie intégrante de la création de Quixel Megascans depuis ses débuts. Nous sommes très heureux d’accueillir Capturing Reality dans notre équipe et d’accélérer notre vision commune, qui est de permettre à tout un chacun de numériser le monde“, a déclaré Teddy Bergsman, directeur principal de Quixel chez Epic Games.

“L’équipe de Capturing Reality est composée de certains des experts les plus impressionnants dans le domaine de la photogrammétrie“, a indiqué Marc Petit, directeur général d’Unreal Engine. “Elle a construit une solution puissante avec RealityCapture, et nous avons la chance de les compter parmi les membres de la famille d’Epic Games.”

“Notre mission, chez Capturing Reality, est d’offrir à nos clients la solution de photogrammétrie la plus puissante et la plus facile à utiliser du marché, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur activité“, a expliqué Michal Jancosek, cofondateur de Capturing Reality.

“Epic est clairement aligné sur cette mission, et a fait ses preuves en prenant des technologies existantes et en les rendant plus accessibles aux développeurs de tous les secteurs. Nous sommes impatients de nous associer à leur équipe pour accélérer l’adoption de notre technologie et faire avancer ensemble le secteur de la photogrammétrie“, a conclu Martin Bujnak, PHD et cofondateur de Capturing Reality.