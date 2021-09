Epic Games fait appel dans son affaire contre Apple

Epic Games fait appel de la décision dans son affaire contre Apple. On ne sait pas précisément quels point le studio conteste.

La grande bataille juridique que se livrait Apple et Epic est arrivée à son terme. Tout du moins au terme de son premier round. En effet, si une première décision a bien été rendue, comme c’est souvent le cas au tribunal, il est possible de faire appel de ce jugement. Et c’est précisément ce qu’a décidé de faire Epic Games, loin d’être satisfait de cette première décision.

Le dossier ne précise pas quels éléments de ce jugement Epic remet en question mais cela pourrait concerner un certain nombre de points. L’un d’entre eux pourrait être l’ordonnance du juge de verser Apple pas moins de 3,65 millions de dollars de dommages pour avoir violé les règles d’Apple interdisant les systèmes de paiement tiers dans les applications, ainsi que 30 % de tout ce que Epic a gagné via ce système de paiement alternatif entre novembre 2020 et jusqu’à aujourd’hui.

Un autre point de contestation pourrait être le fait que la décision ne déclare pas Apple exercer un quelconque monopole sur son App Store, tout du moins selon les lois fédérales ou d’état entourant les pratiques anticoncurrentielles. Bien que le juge ait admis que le comportement de la firme de Cupertino nuisait effectivement à la concurrence, cela ne suffit pas pour être considéré comme un monopole. Comme dit précédemment, il n’y a, à l’issue de ce premier jugement, aucun vainqueur évident.

Les deux camps ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient. Dans le cas d’Apple, la marque à la pomme a désormais obligation d’autoriser les développeurs à informer leurs utilisateurs de l’existence de méthodes de paiement alternatives, ce qui, selon certains, pourraient avoir un impact considérable sur les revenus d’Apple. Cependant, Apple semble, de son côté, considérer cette décision comme une victoire. Il faut maintenant attendre de voir comment va se dérouler la procédure en appel d’Epic Games.