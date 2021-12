Epic Games collabore avec Jordan pour Fortnite

Le monde temporaire Virée Urbaine de Fortnite s’étoffe avec la zone Jumpman (code d’accès : 1898-1673-8272) jusqu’au 12 décembre prochain à 1h du matin. Créée par Enigma et Dummblond de Paradox Buildcreators, elle est composée d’un musée qui retrace l’histoire de la marque Jordan à travers les années, un terrain de basket qui permet de faire des tirs aussi prodigieux que les pros et une vidéo immersive mettant à l’honneur les Air Jordan XI Cool Grey.

Coolin’ from head to toe.

⁰⁰Flex your ice on the Island with the AJXI ‘Cool Grey’ Set available now. @FortniteGame pic.twitter.com/EYm3Oq7Uqz

— Jordan (@Jumpman23) December 2, 2021