Epic Games annonce le rachat d’Harmonix

Harmonix va créer de nouvelles expériences musicales immersives pour renforcer le métavers d'Epic Games.

En plus de soutenir des titres déjà existants (Guitar Hero, Rock Band, Dance Central ou Fuser), le studio américain Harmonix va collaborer en étroite collaboration avec Epic Games pour développer des voyages musicaux avec un gameplay adapté pour Fortnite. Le but premier sera de réimaginer la façon dont la musique est vécue, créée et distribuée.

“La musique rassemble déjà des millions de personnes dans Fortnite, de nos emotes aux concerts et événements mondiaux“, a déclaré Alain Tascan, vice-président du développement du jeu chez Epic Games. “Avec Harmonix, nous allons transformer la façon dont les joueurs vivent la musique, passant d’auditeurs passifs à participants actifs“. Alex Rigopulos, cofondateur et président d’Harmonix, ajoute : “Nous avons toujours aspiré à créer les expériences musicales interactives les plus appréciées au monde, et en rejoignant Epic, nous pourrons le faire à grande échelle. Ensemble, nous allons repousser les limites créatives de ce qui est possible et inventer de nouvelles façons pour nos joueurs de produire, interpréter et partager de la musique.”

FAQ Harmonix : l’avenir des licences du studio