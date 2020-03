Epic Games annonce le rachat de Cubic Motion, un spécialiste des animations faciales

Les développeurs britanniques du studio Cubic Motion rejoignent Epic Games et principalement l'équipe derrière le moteur graphique Unreal Engine.

Après 3Lateral, Agog Labs, Quixel, SkokumScript ou encore Twinmotion, Epic Games (Gears of War, Infinity Blade, Fortnite) continue d’investir massivement dans les technologies avec l’acquisition de Cubic Motion. Ce partenaire de longue date, et désormais filiale, tire principalement sa force dans la motion capture et les animations faciales : “Ils arrivent à reproduire les moindres nuances des expressions humaines. Elles sont essentielles pour l’immersion. Nous pensons que la combinaison holistique du moteur Unreal d’Epic avec la création de rigs faciaux de 3Lateral et la technologie de résolution de Cubic Motion est la seule façon de répondre à ce défi, et finalement, d’atteindre le sommet de l’art humain numérique.”

Epic Games welcomes @CubicMotion, developer of world-leading computer vision and facial animation technology, to the Unreal Engine team! #UE4 — Unreal Engine (@UnrealEngine) March 12, 2020

“Nous sommes ravis de rejoindre Epic Games et attendons avec impatience le prochain chapitre de notre histoire“, a déclaré le Dr Gareth Edwards, PDG de Cubic Motion. “Ensemble, nous sommes dans une position unique pour repousser les limites de la technologie numérique humaine, en apportant toujours plus de réalisme et d’immersion à toutes les formes de divertissement visuel.”

Siren, la démo technique d’Epic Games et Cubic Motion

Cubic Motion a participé à de nombreuses démonstrations en temps réel avec l’Unreal Engine, comme celle de Hellblade Senua’s Sacrifice (live character performance) lors de la GDC 2016, suivie de l’extension From Previs to Final in Five Minutes qui a remporté le prix du meilleur graphisme et de la meilleure interactivité en temps réel lors du SIGGRAPH 2016. Epic et Cubic Motion ont continué à collaborer en mettant en avant des niveaux élevés de qualité et de crédibilité dans le domaine des humains numériques photoréalistes dans Meet Mike au SIGGRAPH 2017 et Siren à la GDC 2018.