Epic Games annonce l’acquisition de Mediatonic

Plus d'un an après le rachat de Psyonix, l'éditeur américain Epic Games ressort le chéquier pour s'offrir Mediatonic.

Tonic Games Group (Murder by Numbers, Foul Play, Hatoful Boyfriend), la maison-mère du studio britannique Mediatonic, rejoint Epic Games afin de se développer dans l’industrie vidéoludique et améliorer Fall Guys : Ultimate Knockout avec de nouveaux contenus, de nouvelles fonctions, de nouveaux mini-jeux, de nouvelles cartes ou encore de nouveaux costumes avec des licences phares des univers de Sony, Nintendo et Microsoft. Depuis son succès tonitruant sur PS4 et PC, l’équipe en charge du party-game est passée de 35 à plus de 150 développeurs.

😶📣 We're delighted to announce that Mediatonic has joined the @EpicGames family! Read all about this in the official announcement:https://t.co/d1wu2Hx7KY — Mediatonic (#FallGuysSeason4 😎) (@Mediatonic) March 2, 2021

“Ce n’est pas un secret qu’Epic a décidé d’investir dans la construction d’un métaverse et Tonic Games partage cet objectif“, a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games. “Alors qu’Epic travaille à la construction de ce futur virtuel, nous avons besoin de grands talents créatifs qui savent comment produire des jeux, des contenus et des expériences puissantes“. Dave Bailey, cofondateur et PDG de Tonic Games Group, rajoute : “Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que tout le monde mérite un jeu qui donne l’impression d’avoir été fait pour lui. Avec Epic, nous avons l’impression d’avoir trouvé un foyer qui a été fait pour nous. Ils partagent notre mission de construire et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, qui donnent du pouvoir aux autres et qui résistent à l’épreuve du temps, et nous ne pourrions pas être plus excités de joindre nos forces à celles de leur équipe.”

“Au-delà de la vision partagée entre nos équipes, nous voyons un potentiel énorme dans la combinaison des forces avec Epic“, a déclaré Paul Croft, Tonic Games Group, co-fondateur et directeur des jeux. “Qu’il s’agisse de faire de nos propres jeux le meilleur possible ou de permettre à d’autres développeurs de jeux de faire passer leur contenu du noyau d’une idée au succès commercial, nous savons qu’ensemble nous pourrons atteindre de plus hauts sommets.”

Si le portage de Fall Guys sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch est toujours prévu pour cet été, il n’est pas impossible que le jeu passe en free-to-play d’ici les prochains mois comme Rocket League en son temps.