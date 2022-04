Epic Games annonce la création d’un métavers pour les enfants avec LEGO

LEGO et Epic Games vont façonner l'avenir du métavers afin de le rendre sûr et amusant pour les enfants et les familles.

Comme à la manière de son futur concurrent Roblox, le métavers pour les enfants de LEGO et Epic Games sera une expérience numérique adaptée aux familles donnant accès à des outils qui permettront aux jeunes pousses de devenir des créateurs sûrs d’eux et leur offriront des possibilités de jeu extraordinaires dans un espace sûr et positif. À mesure que le métavers évolue, il modifie la façon dont les gens se rencontrent, jouent, travaillent, apprennent et interagissent dans un monde virtuel en 3D. Les deux sociétés combineront leur vaste expérience pour s’assurer que cette prochaine itération de l’internet est conçue dès le départ avec le bien-être des enfants à l’esprit.

“LEGO a captivé l’imagination des enfants et des adultes à travers le jeu créatif depuis près d’un siècle, et nous sommes ravis de nous réunir pour construire un espace dans le métavers qui est amusant, divertissant et fait pour les enfants et les familles“, a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games. Niels B Christiansen, PDG de The LEGO Group, a ajouté : “Les enfants aiment jouer dans les mondes numérique et physique et passent sans problème de l’un à l’autre. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences pour la vie, telles que la créativité, la collaboration et la communication, grâce aux expériences numériques. Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûres, stimulantes et bénéfiques pour tous. Tout comme nous protégeons les droits des enfants à des jeux physiques sûrs depuis des générations, nous nous engageons à faire de même pour les jeux numériques. Nous sommes impatients de travailler avec Epic Games pour façonner cet avenir passionnant et ludique.”

Un nouveau Roblox par les créateurs de Fortnite

LEGO et Epic Games ont convenu de suivre trois principes qui garantiront que les espaces numériques qu’ils développent offrent des possibilités de jeu attrayantes en toute sécurité, à savoir donner aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.