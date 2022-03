Epic Games absorbe Bandcamp, une boutique de musique en ligne pour les indépendants

Bandcamp va jouer un rôle important dans la vision d'Epic Games de construire un écosystème de marché de créateurs pour le contenu, la technologie, les jeux, l'art, la musique et bien plus encore.

Les plateformes équitables et ouvertes sont essentielles à l’avenir de l’économie des créateurs. Les sociétés Epic Games et Bandcamp partagent ainsi la mission commune de construire la plateforme la plus conviviale pour les artistes, qui permet aux créateurs de conserver la majorité de leur argent durement gagné. Malgré l’acquisition de Bandcamp par Epic Games, la boutique de musique en ligne pour les indépendants continuera à fonctionner comme une place de marché et une communauté musicale autonomes avec un modèle de revenus privilégiant les artistes (où ces derniers reçoivent en moyenne 82 % de chaque vente).

🎶 Join us in welcoming @Bandcamp to Epic! Together we'll support fair and open platforms for artists and their fans. Learn more here: https://t.co/WuUD98JLnu — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 2, 2022

“Nous ne pouvions pas être plus enthousiastes d’accueillir l’équipe de Bandcamp à Epic Games“, a déclaré Steve Allison, vice-président et directeur général de Store à Epic Games. “Bandcamp a façonné une communauté et une activité incroyables où les artistes en devenir peuvent réussir grâce au soutien direct de leurs fans, avec l’un des meilleurs modèles et conditions de revenus dans la musique. Cela s’aligne étroitement sur notre approche visant à soutenir les créateurs sur tous les médias et à leur permettre de se connecter directement avec leurs fans“. Ethan Diamond, PDG et cofondateur de Bandcamp, ajoute : “Notre mission est d’aider à diffuser le pouvoir de guérison de la musique en construisant une communauté où les artistes s’épanouissent grâce au soutien direct de leurs fans. En Epic Games, nous avons trouvé un partenaire qui croit aussi profondément que nous que l’avenir de la musique, et de l’art lui-même, dépend de la création de communautés équitables et inclusives comme celle que nos fans et artistes ont aidé à construire. Nous sommes ravis de travailleravec eux pour accélérer la réalisation de notre mission et poursuivre notre objectif commun de donner du pouvoir à davantage de créateurs d’une manière équitable et ouverte.“