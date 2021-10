Epic envisagerait un film dans l’univers de son jeu Fortnite

Le studio Epic Games réfléchit à l'idée d'un film Fortnite. Une simple possibilité, à l'heure actuelle.

Le jeu vidéo a permis à nombre de licences cultes de voir le jour. Ce qui donne parfois des idées au cinéma. L’adaptation d’un jeu vidéo pour le grand écran, ou le petit d’ailleurs, est cependant très périlleuse. Rares sont les projets qui y ont réussi. Les studios se bousculent pourtant aujourd’hui. Il se pourrait que le Epic Games décide de se lancer dans l’aventure avec un film Fortnite.

Le studio Epic Games réfléchit à l’idée d’un film Fortnite

Ces dernières années, on ne peut que constater une véritable augmentation des films basés sur des jeux vidéo. World of Warcraft, Uncharted, Tomb Raider, Resident Evil, Monster Hunter et oui, même Angry Birds. Alors honnêtement, ce n’est pas vraiment une surprise d’apprendre que Epic envisagerait de faire un film adapté de son jeu mondialement connu Fortnite.

C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de The Information qui affirme que Epic réfléchirait sérieusement à se lancer le marché du contenu vidéo, un film Fortnite serait une possibilité très sérieuse. Il faut cependant bien garder à l’esprit que le rapport n’indique en aucun cas qu’un tel projet est lancé mais simplement que Epic réfléchit à cette éventualité.

Une simple possibilité, à l’heure actuelle

Il y a un réel potentiel pour un tel film, dans la mesure où Fortnite n’est ni plus ni moins qu’un jeu de survie, les joueurs s’affrontant les uns contre les autres jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Étant donné qu’il y a déjà un nombre incalculable de films et séries autour de ce genre, la plus récente étant certainement Squid Game, sur Netflix, cela pourrait tout à fait fonctionner.

Le jeu offre un mode histoire baptisé Save The World, un film tiré du jeu pourrait tout à fait se baser sur ce mode en particulier. Ou alors l’adaptation pourrait être directement basée sur le mode battle royale et venir proposer une histoire originale. Dans tous les cas, l’idée même d’un film Fortnite est prometteuse mais il faudra beaucoup plus que cela pour que le succès soit au rendez-vous.